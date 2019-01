Nicola Ventola è un ex calciatore italiano, ruolo attaccante per la precisione, e opinionista tv. Nato a Grumo Appula, mette subito in mostra il suo talento e inizia la sua carriera nelle giovanili del Bari, per poi passare in prima squadra a 16 anni. Lascia poi la squadra pugliese quattro anni dopo, nel 1998, dopo tre stagioni in A e una in B in cui colleziona un totale di 45 presenze e 12 gol di cui 10 in Serie B. In quell’anno viene acquistato dall’Inter e nella stagione 1998-99 disputa 21 partite in Serie A segnando 6 gol e nei due anni successivi milita in prestito al Bologna e all’Atalanta (28 presenze e 10 gol), sempre in Serie A.

Tornato all’Inter, nella stagione 2001-2002 Ventola firma 16 presenze segnando 4 gol; la stagione successiva passa in prestito al Siena. Durante l’estate 2004 fa rientro in nerazzurro, giocando nel preliminare di Champions League. Il 31 agosto viene ceduto al Crystal Palace: a causa di un grave infortunio gioca solo 3 partite in First Division segnando un gol. Nel luglio 2005 viene di nuovo acquistato dall’Atalanta, con cui vince il campionato di Serie B 2005-2006, segnando 15 gol in 35 partite. (Continua dopo la foto)











A giugno 2007 Nicola Ventola firma un contratto biennale con il Torino: con i granata colleziona 21 presenze e 4 gol nel suo primo anno. La sua carriera da professionista si chiude nel 2011 al Novara quando a causa di persistenti problemi fisici, l’attaccante annuncia il suo ritiro. Ma Ventola conta anche 21 presenze e 8 gol nella Nazionale Under-21. Con la Nazionale maggiore viene convocato, senza scendere in campo, per un match contro la Svizzera, disputato il 10 ottobre 1998 al Friuli di Udine e terminato per 2-0 in favore degli azzurri. Storiche le parole del presidente nerazzurro Erik Thohir, che definirà Ventola “in assoluto il mio giocatore dell’Inter preferito”. (Continua dopo la foto)













Oggi Nicola Ventola, che è uno degli uomini immagini del club nerazzurro, si è trasferito con la sua famiglia ad Abu Dhabi, dove fa l’opinionista per la tv statale Abu Dhabi Media. Intervistato nel 2017 dal Resto del Carlino, Ventola ha dichiarato: “Ho sempre cercato nuove esperienze e mi è sempre interessato vivere all’estero, anche per mio figlio Kelian. Quando ho smesso abbiamo vissuto un po’ a Los Angeles dove mia moglie Kartika aveva un’azienda. Poi un amico mi ha proposto il ruolo di commentatore tv per Abu Dhabi Media, e siamo venuti a Dubai tre anni fa”. (Continua dopo le foto)







Nicola Ventola è nato il 24 maggio 1978, è alto un metro e ottantacinque centimetri e pesa circa ottanta chili. È sposato con Kartika Luyet e nel 2003 hanno avuto un figlio, Kelian. Kartika era molto famosa in Italia nei primi anni Duemila: il successo arrivò con lo spot Fiat Summer che vedeva la partecipazione di alcuni granchietti animati che pizzicavano la protagonista della pubblicità. Ha poi debuttato in tv nello show “Stasera pago io” accanto a Fiorello e l’anno successivo posato per il calendario “hot” pubblicato dal mensile “Max”. Nel 2004 è testimonial della compagnia di lingerie Miss Bikini e nel 2008 è protagonista del videoclip della canzone Una cosa sola dei Magenta. Nel 2013, Kartika crea una sua linea di smalto per unghie biologico.

Bobo Vieri: età, altezza, peso, fidanzata, figli. Tutto sull’ex calciatore star di Instagram