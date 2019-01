C’è Posta per te, Belen prende la parola e scoppia in lacrime: il dolore di Maria

Da poco ha rotto con Mediaset ma, nello studio di C’è posta per te, Belen Rodriguez è di casa. Il legame con Maria De Filippi infatti è sempre molto forte. Così come lo è quello con Maurizio Costanzo che, forse più di ogni altro (e prima di tutti), ha creduto nelle potenzialità della bella argentina. Quella di ieri però non è stata una visita di cortesia. Belen Rodriguez è entrata nello studio di C’è posta per te per raccontare una storia.

Reduce dall’Argentina, dove ha trascorso le vacanze estive, Belen è stata ospite del programma di Maria De Filippi con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, colleghi di Tu si que vales. L’argentina, insieme ai suoi amici, si è emozionata per la storia di Giulia e Matteo, due fidanzati che hanno dovuto lottare contro il linfoma di Hodgkin e che ora, del tutto guariti, sono prossimi al matrimonio. La vicenda ha commosso la showgirl, che non ha potuto fare a meno di piangere nello studio del programma Mediaset. (Continua dopo la foto)











Subito dopo Belù ha raccontato a c’è posta per te la sua esperienza personale: anche lei ha dovuto affrontare un caso di tumore in famiglia qualche anno fa. “Questa è una cosa che non ho mai detto in pubblico”, ha premesso Belen, fasciata in un aderente e sensuale abito nero a pois bianchi. “Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di tumore. Lei era molto importante per me, mi ha cresciuta, mi ha dato amore e io somiglio molto a lei”. (Continua dopo la foto)













E ancora: “All’epoca sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna“, ha confidato la Rodriguez. “Grazie a quella chemioterapia mia nonna è riuscita ad andare avanti per tanti altri anni. Fino a poco tempo fa me la sono goduta”, ha aggiunto la sud americana. Per poi concludere: “Quando dai amore, l’amore si trasforma in altro amore”. (Continua dopo la foto)







Qualche anno fa Belen Rodriguez ha dedicato alla nonna scomparsa un toccante post su Instagram. Un gesto che non è passato inosservato e ha strappato like e consensi da parte dei fan e, c’è da giurarci, anche da chi non è mai stato troppo tenero con la showgirl che, sembra, abbia ritrovato l’amore. Dopo la fine della storia con Andrea Iannone infatti, Belen è stata avvistata in compagnia di un uomo. Staremo a vedere.

Ti potrebbe anche interessare: “Siete tutti fantastici”: la lettera di addio della prof ai suoi alunni prima di morire stringe il cuore

fbq('track', 'STORIE');