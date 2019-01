Ultimamente si è parlato di Giancarlo Magalli per via della possibile chiusura di due programmi storici, il suo, ovvero ‘I Fatti Vostri’ e ‘Detto Fatto’. Una chiusura lasciata intendere dal neo direttore di Rai2 Carlo Freccero in conferenza stampa che è subito rimbalzata ovunque. Poi sono arrivati i messaggi ai telespettatori dei diretti interessati. Magalli, 71 anni, ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Facebook e spiegato che molti sono giunti a conclusioni affrettate a proposito della chiusura della trasmissione e che, prima di incorrere in falsi allarmismi, sarebbe buono tenere in considerazione il fatto che esistono alternative al peggio.

“La verità è un’altra – ha scritto- Freccero ha dichiarato grande stima nei confronti miei e del programma. Ha solo lamentato che il budget di Raidue è piuttosto esiguo e non lascia molto margine per programmi un po’ più complessi come il nostro. Ha aggiunto che un programma come il nostro avrebbe bisogno del budget di Raiuno. Tutto qua. Di altre trasmissioni ha esplicitamente annunciato la chiusura, del nostro no”. (Continua dopo la foto)











Quindi ha analizzato le varie possibilità: “Raidue ottiene un po’ più di budget e tutto resta com’è” o “Il programma prova a ridurre i costi ed a rientrare nel budget di Raidue”, “Il programma passa su Raiuno”, “Il programma la prossima stagione non va in onda ed io ne vado a fare un altro da qualche altra parte” o infine “Il programma non va più in onda ed a me non viene offerto niente altro”. In ogni caso, “le possibilità sono 5 e una sola prevede che io resti a casa. Vi assicuro che è quella meno probabile”, ha concluso ringraziando il pubblico per l’affetto. (Continua dopo la foto)













L’ultima su Magalli, invece, riguarda la sua vita privata. È una bella notizia: il volto storico della mattina della seconda rete è innamorato. Intervistato a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1, il conduttore ha confidato di aver trovato l’amore, pur lasciando il mistero intorno all’identità della diretta interessata con cui ha “trascorso il pre-capodanno insieme”. “Ho trovato l’amore, non sono più single, sono felice, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona Cesarini…”, ha detto. (Continua dopo la foto)







Pochi, tuttavia, i dettagli sulla compagna svelati a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Magalli spiega però che non fa parte del mondo dello spettacolo e che è più giovane di lui: “Se è coetanea? Macché! È più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte…”. Alla fine dell’intervista, un commento sull’affermazione dello scrittore francese Yann Moix, secondo cui le 50enni non sono più affascinanti: “No, anzi, per me le donne di 50 anni sono desiderabilissime e appetitose”, ha risposto Magalli.

