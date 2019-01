La prima puntata della nuova edizione di Italia’s Got Talent ha segnato il debutto di Federica Pellegrini, campionessa del nuoto azzurro, nel ruolo di giudice. Per Federica è stata una serata molto emozionante e commovente, soprattutto dopo che un concorrente, Gianluca Falletta, ha proiettato sul suo corpo alcune immagini che hanno ripercorso la sua carriera sportiva.

La Pellegrini, inizialmente ignara, ha scoperto il contenuto della performance, un gioco di luci e immagini, solo al termine della prova e una volta tornata tra gli altri giudici. E in quel preciso momento non è comprensibilmente riuscita a trattenere le lacrime. "È stato commovente per me rivederlo", ha detto la nuotatrice al concorrente prima di scoppiare in lacrime. Frank Matano è corso ad abbracciarla e ha speso delle belle parole per lei.











"Ora che ho conosciuto Federica sono veramente orgoglioso di essere rappresentato da lei all'estero. è veramente una campionessa anche dietro le quinte, è veramente una grande. Quindi grazie per averci ricordato queste cose". Anche Mara Maionchi era molto commossa per questo omaggio del concorrente alla Pellegrini. "In cento secondi ha raccontato la sua vita", ha detto Claudio Bisio. Sul palco Gianluca Falletta ha voluto attribuire il merito della riuscita di questa esibizione alla stessa Federica: "È l'emozione che lei ci ha regalato che ha fatto sì che si potesse creare questo video". Una commossa Federica Pellegrini ha ringraziato il concorrente "Ti ringrazio tantissimo per questa emozione".













Italia's Got Talent è un programma che si rinnova sempre, grazie ai talenti sul palco ma anche in virtù della formazione in giuria. Lo sottolineano con forza la produzione e la dirigenza dell'emittente, che riconoscono anche l'importanza del lavoro sul territorio allo scopo di cercare i concorrenti in tutta Italia. Personaggi, a volte anche strambi o almeno insoliti, che vivono la presenza sul piccolo schermo come qualcosa di incidentale; da qui, lo spirito di partecipazione privo di qualsiasi forma di competitività. Federica Pellegrini è stata ospite della giornata conclusiva del Festival dello Sport di Trento. La numero 1 del nuoto italiano ha tanti ricordi e medaglie, ma anche le idee chiare per il futuro: "So che mi aspettano due anni tosti ma ho deciso di continuare a fare la cosa che più mi piace, nuotare" confessa Federica.





Gianluca Falletta ha una missione: creare emozioni.

“Per me oggi la felicità più grande è il nuoto, allenarmi, fare la cosa che più mi piace. Nel 2019 ci saranno i Mondiali in Corea e poi l’anno dopo farò la mia quinta olimpiade, a Tokyo. Sarà una preparazione tosta in questi due anni e con il mio allenatore Matteo decideremo il da farsi, ma è una cosa personale tra me e lui”, aggiunge senza svelare altri particolari della preparazione ma raccontando un po’ della sua ricchissima vita agonistica: “Il record a cui tengo di più è quello dei 200 sl fatto ai Mondiali di Roma (1’52″98).

