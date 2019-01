Alda D’Eusanio è una giornalista e conduttrice tv. Nata a Tollo, dopo la laurea in Sociologia nel 1988 è diventata giornalista professionista. Nella sua carriera si è occupata soprattutto di questioni socio-politiche in programmi tv e rubriche, ma di sport per Sport sette, di politica interna ed estera come inviata speciale e poi come caporedattore per il Tg2 e di argomenti scientifici per la rubrica Scienze in TV. Numerosissime le trasmissioni condotte da Alda D’Eusanio. Tra le tante ricordiamo Tg2 Stanotte e il Tg2 delle 19,45, oltre a L’Italia in diretta, Domani è un altro giorno, Batticuore, Un pugno o una carezza, Qualcosa è cambiato, Il malloppo, Ricomincio da qui, Ricominciare e Ci vediamo domenica.

Ma la più famosa, quella che ricordano tutti, è Al posto tuo, il talk show da lei ideato e condotto dal 1999 al 2003 e in onda il primo pomeriggio su Rai 2, Il programma proponeva storie non reali ma fatte passare come fossero autentiche, tanto che alla conduttrice sono stati attribuiti diversi appellativi da Striscia la notizia, tra cui 'Regina dei tarocchi tv' o 'Regina delle bufale'.











Alda D'Eusanio è però poi riuscita a vincere una causa giudiziaria per diffamazione intentata nei confronti di un ragazzo che aveva dichiarato al famoso tg satirico di Antonio di aver taroccato una storia che era stata raccontata nel programma. Negli ultimi anni abbiamo anche visto la D'Eusanio molte volte ospite nei salotti televisivi, tanto in Rai quanto a Mediaset. Nel 2012 la sua carriera subisce un lungo arresto perché rimane vittima di un grave incidente stradale, quando viene travolta da una moto mentre attraversava la strada in Corso Vittorio Emanuele a Roma.













Ricoverata d'urgenza al Policlinico Gemelli, la conduttrice è stata in coma e ha poi dovuto intraprendere un percorso di terapia riabilitativa neurologica. "Sono stata in coma un mese – ha raccontato Alda D'Eusanio a Verissimo -, ho subito la frattura dell'osso occipitale. Non sento più né odori, né sapori, con le cinque emorragie ho perso parte della memoria cognitiva". Anni dopo quella drammatica esperienza, nel 2018 Alda D'Eusanio è tornata sul piccolo schermo, anche se ha raccontato che è stata dura. Prima come ospite fissa di Matrix Chiambretti, poi con la versione rinnovata di Vite da Copertina su TV8. Cura inoltre una rubrica di interviste all'interno della trasmissione CR4 – La Repubblica delle Donne in onda su Rete 4 ed è opinionista dell'edizione 2019 de L'Isola dei Famosi.







Alda D’Eusanio è nata il 14 ottobre 1950 sotto il segno zodiacale della bilancia. È alta un metro e sessantatre centimetri e pesa circa sessanta chilogrammi. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con il saggista Gianni Statera fino al 1999, anno della sua scomparsa. Non hanno avuto figli. Una perdita devastante per la D’Eusanio, che si è poi lasciata andare: “Non mangiavo e non bevevo perché volevo morire perché mio marito era morto e io volevo andare con lui”, ha raccontato a Caterina Balivo a Vieni da me. Era arrivata a pesare 36 chili. Poi nella sua vita è arrivato Giorgio, che è un pappagallo, e ha ritrovato la voglia di andare avanti: “Aveva bisogno di essere salvato perché non stava bene e ci siamo salvati a vicenda perché io per far mangiare lui, mangiavo anch’io”.

