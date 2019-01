Si chiamano Viktorija e Virginia Mihajlovic e sono le figlie di Sinisa Mihajlovic, il calciatore serbo che nella sua carriera ha militato in molte squadre italiane, tra cui Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Da diversi anni Sinisa fa l’allenatore e al momento si trova al timone dello Sporting Lisbona, mentre in Italia le sue due ‘bambine’ sono entrate nella cerchia delle figlie vip che hanno attirato l’attenzione degli utenti dei social.

La mamma è Arianna Rapaccioni, starlette degli anni Novanta. Una famiglia vecchio stampo, 50% serba 50% italiana, nata 23 anni fa dall’incontro fortuito tra un calciatore e la ragazza. ”Febbraio 1995, lui giocava nella Sampdoria, venne a Roma a trovare alcuni amici. Ci ritrovammo in un tavolo comune in un ristorante del Gianicolo, L’ultima follia. Lo è stata in tutti sensi. Da quell’incontro, è cambiata radicalmente la mia vita”, ha ricordato al Corriere Fiorentino nel 2011, Arianna, romana doc che ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)











Sinisa e Arianna hanno cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan, Nicholas. ”Arianna è fondamentale per me. Senza di lei non sarei l’uomo che sono, non avrei avuto la vita che ho, non avrei fatto la carriera che ho fatto. Arianna mi ha riempito il cuore e regalato la serenità: mi ha permesso di costruire la nostra famiglia, se ne è presa cura, permettendomi di dedicarmi al lavoro, sapendo sempre che c’era lei con i bambini, che crescevano bene, che il campo poteva darmi gioie o delusioni, ma alla fine della giornata avevo sempre la mia isola felice dove poter tornare. Ed è grazie a lei se ho smussato qualche lato del mio carattere. Non tutti però…”, ha ammesso Mihajlovic nella stessa occasione. (Continua a leggere dopo la foto)













La più grande delle Mihajlovic, Viktorija, classe 1998, ha un fisico da modella e gli occhi verdi. Dopo una breve esperienza alla Marangoni di Milano, decide di seguire le sue aspirazioni e tornare a Roma, studia psicologia e si interessa al mondo della moda. Single, insieme alla redazione delle Iene e con la complicità di mamma Arianna ha architettato uno scherzo impietoso al papà presentargli un nuovo fidanzato non proprio educato. Nata a Roma, Virginia Mihajlovic, classe 1999, ha già legato il suo nome al mondo del pallone. Oltre a essere la figlia di uno dei simboli del calcio contemporaneo, è fidanzata con Alessandro Vogliacco, cresciuto nel Settore Giovanile del Padova prima del suo passaggio al Padova. Virginia è la seconda figlia di Sinisa, lavora sui social (soprattutto Instagram) come influencer. (Continua a leggere dopo la foto)







Fisico da modelle per entrambe, Viktorija e Virginia sono estranee al mondo dello spettacolo e per questo motivo il loro peso e la loro altezza non è nota. Della vita privata delle due figlie di Sinisa si sa molto poco. Le informazioni su di loro arrivano direttamente dalle pagine social, dove condividono scatti legati che le mostrano insieme alle amiche, al mare e foto dei loro viaggi. Nel gennaio del 2019 Viktorija e Virginia entrano a far parte del cast dell’Isola dei Famosi.

