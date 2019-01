Stre-pi-to-sa. E super sexy. Ma l’avete vista Alessia Marcuzzi a ‘Mai dire talk’? La conduttrice si appresta a dare il via alla nuova edizione della sua Isola dei Famosi, che prenderà il via il prossimo 24 gennaio, e ha dato uno scoop in anteprima proprio durante la sua ospitata al programma con il Mago Forrest e la Gialappa’s band. Già nel pomeriggio la Marcuzzi aveva svelato sui social i nomi delle due opinioniste del reality show che la affiancheranno a Milano: Alba Parietti e Alda D’Eusanio.

“Sono felice di presentarvi le mie donne dell’Isola 2019: Alba e Alda. E con me facciamo le tre A. P.s. Che poi AAA fa anche un po’ ridere”, ha scritto la conduttrice e ormai padrona di casa all’Isola sul suo profilo, postando una foto delle ‘sue’ donne. Ma non è finita qui, perché mentre il pubblico si interroga sulla presenza o meno di Jeremias Rodriguez come naufrago, Alessia ha fatto il primo nome ufficiale del cast 2019. (Continua dopo la foto)











Per essere precisi, il fratellino di Belen che abbiamo già visto nella Casa del Grande Fratello Vip 2 si sarebbe procurato una frattura al braccio. Avrebbe però insistito per volare dritto al reality di Canale 5, ma la produzione si sarebbe opposta con decisione e avrebbe deciso per il no. Quindi, da indiscrezioni, è dato per quasi certo il forfait di Jeremias. Ma concentriamoci per un attimo sul look pazzesco sfoggiato dalla Marcuzzi in puntata. (Continua dopo la foto)













Sempre in formissima, Alessia ha lasciato i fan senza parole con quella mise audace e super sexy. Ovvero una camicetta bianca scollatissima da cui spuntava il reggiseno nero, shorts estremi, praticamente inguinali, e per concludere in bellezza stivali di pelle nere lunghi fino alla coscia. Beh, se questo è un antipasto di come la vedremo all’Isola… Che spettacolo Alessia, che nei giorni scorsi ha regalato parecchi scatti bollenti ai fan di Instagram, quando era alle Maldive. (Continua dopo foto e post)







A proposito di Maldive, incalzata dai ‘gialappi’ sull’Isola dei Famosi, la Marcuzzi ha raccontato di essere appena tornata dalle vacanze al caldo, poi ha provato a sviare l’argomento naufraghi: “Non posso darvi troppe anticipazioni. Il cast è pazzesco ed è all’altezza delle edizioni passate”, ha detto. Poi, però, dopo aver ribadito che la sua Isola dei Famosi sarà fenomenale, ha ‘ceduto’ e fatto l’annuncio ufficiale della prima concorrente: “In Honduras mi porto Marina La Rosa”.

