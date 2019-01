Una scena davvero assurda ad ‘Avanti un Altro’. Momenti di tensione durante la puntata del game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti andata in onda il 9 gennaio del 2019. Il cantante e storica spalla del conduttore è stato preso in giro. La reazione del suo collega e amico Paolo Bonolis è stata scioccante.

A dispetto delle ultime indiscrezioni, che supponevano una crisi tra il maestro Laurenti e il conduttore romano, il comportamento di Bonolis assunto nel corso della puntata ha messo a tacere tutte le voci. Durante la puntata del 9 gennaio, un componente del 'mini mondo', il Bonus, ha preso di mira Luca Laurenti, prendendolo ironicamente in giro. Il siparietto divertente però, non è stato assecondato da Paolo Bonolis, che ha difeso a 'spada tratta' il suo amico, collega e compagno d'avventure. La reazione di Bonolis, ha sorpreso tutto lo studio, che ha applaudito la scena divertito.











Durante le domande inerenti alla tromba, inteso come strumento musicale, nello studio di Avanti un altro è entrato il Bonus Daniel Nilsson. Quest'ultimo, ad un tratto è scoppiato a ridere in faccia al maestro Luca Laurenti che era occupato a chiedere concorrente di turno la risposta esatta. A quel punto il conduttore Paolo Bonolis si è alzato dalla sua postazione è ha dato uno schiaffo allo svedese rimproverandolo per essere stato visibilmente sfacciato col suo amico."Oh, coso, questo è un mio amico, ma come ti permetti? prendi in giro tua sorella, hai capito? Stai al tuo posto".













La reazione, seppur ironica, del conduttore ha sorpreso tutti e ha lasciato il pubblico del programma 'Avanti un altro' senza parole. Anche sui social il siparietto è stato commentato dicendo che Paolo Bonolis ha esagerato con il bonus Daniel Nilsson. Avanti un altro 2019, il preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, è giunto alla sua ottava edizione, il programma ha riconfermato il format vincente che vede sempre nuovi concorrenti cimentarsi davanti al "pidigozzaro" che devono rispondere alle domande poste dal conduttore, nella speranza di poter accedere alla prova finale.







Gli ascolti tv di martedì 9 gennaio 2019 sono a favore di Flavio Insinna e al suo game show L’Eredità in onda alle 18:50 su Rai Uno. Nonostante la concorrenza agguerrita di Paolo Bonolis con Avanti un altro, il programma della televisione pubblica è riuscito a vincere. L’Eredità – La Sfida dei Sette è stato visto da 3.449.000 spettatori con il 20.2% di share, mentre L’Eredità ha conquistato 5.340.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5, invece Avanti il Primo! ha totalizzato invece 3.019.000 spettatori con il 17.8% di share e Avanti un Altro! 4.070.000 con il 19.7% di share.

