“A proposito di noi…” e un cuoricino rosso. Così Federica Panicucci commenta il nuovo scatto su Instagram che la immortala accanto al compagno, Marco Bacini. Tra la conduttrice di Mattino 5 e l’imprenditore le cose vanno a gonfie vele, tanto che per il gossip potrebbero arrivare presto i fiori d’arancio. Stando a quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, dopo 3 anni d’amore con Bacini la Panicucci sarebbe pronta a pronunciare il fatidico (secondo) sì.

Posto che la notizia non è ancora stata confermata dai diretti interessati, per la bella Federica sarebbe il secondo matrimonio dopo quello con il dj Mario Fargetta, il padre dei suoi figli Sofia e Mattia a cui è stata legata per nove anni, fino al 2015. Lei, d’altronde, non ha mani negato di essere innamoratissima di Bacini. In un’intervista recente ha detto che “l’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere (…) Sono molto felice. È un momento importantissimo: sto vivendo una storia che mi appaga da tutti i punti di vista”. (Continua dopo la foto)











“Federica Panicucci è sempre più innamorata del suo fidanzato – ha scritto Dandolo su Oggi – Tra i due va tutto a gonfie vele e la conduttrice sembra aver trovato l’entusiasmo e lo smalto di un tempo. A Milano si mormora che a breve i due si diranno ufficialmente ‘sì’. A quando l’ufficializzazione del lieto evento?”. Forse presto, anche se forse volevano farlo in gran segreto, perché negli ultimi giorni lei ha condiviso un post su Instagram in cui annuncia che per lei e il suo Marco sarà un anno speciale. (Continua dopo la foto)













“Benvenuto 2019… Il nostro anno speciale”, ha scritto Federica sotto alla foto scattata a Parigi, sotto la Tour Eiffel illuminata, con Marco. Inutile aggiungere che i fan hanno preso d’assalto quel post romantico con like e commenti. Federica è amatissima e i follower sono felici di vederla così sorridente e innamorata. Certo, non tutti guardano solo quello però. Come anticipato in apertura, anche l’ultimo scatto della coppia, “A proposito di noi…”, vede la coppia abbracciata e felice, ma molti ‘fan’ si sono concentrati su altro. (Continua dopo foto e post)







Tanti, tantissimi i commenti su quanto siano belli e glamour insieme, ma come riporta Libero qualche utente ha colto subito l’occasione di far notare che accanto alla coppia c’è una lussuosa Ferrari. Fin qui nulla di male, se non fosse per certi i messaggi maliziosi su quanto sia “facile essere felici” così. Ma tra chi accusa la coppia di ostentare ricchezza, parla di “amore a prima Visa” e osserva che per quanto abbiano i soldi “la classe non è apparire e ostentare”, molti altri prendono le difese di Marco e Federica augurando loro di essere sempre così felici insieme.

