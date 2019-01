Come mostra il settimanale Chi, anche la famiglia Totti è volata alle Maldive per le feste. Francesco, ex capitano e ora dirigente e bandiera della Roma, e Ilary, la conduttrice tv reduce dalle fatiche del Grande Fratello Vip hanno deciso di staccare con tutto e concedersi una vacanza insieme ai loro tre splendidi figli Christian, Chanel e Isabel. Hanno raggiunto così Manadhoo, alle Maldive, dove hanno passato gli ultimi giorni dell’anno e i primi di questo 2019 che li ha visti dolci genitori dei piccoli, come mostrano le immagini di loro sulla spiaggia pubblicate sul magazine diretto da Alfonso Signorini.

I fotografi hanno anche immortalato un delizioso siparietto di una delle coppie più salde della tv con la piccola di casa. Come spiega la rivista, infatti, Isabel (2 anni) si è divertita a improvvisare dei passi di danza sulla sabbia, prontamente accompagnata dal papà che le ha fatto da cavaliere. Il tutto si è svolto sotto lo sguardo vigile di mamma Ilary che, bellissima nel suo due pezzi turchese, osservava con gli occhi a cuoricino lo ‘stacchetto’ di papà e figlia. (Continua dopo la foto)











Quando rivedremo la bella Ilary in tv? In realtà nelle ultime ore circola la voce secondo cui Lady Totti potrebbe lasciare presto Mediaset. A riportare i rumor è stato il settimanale Oggi che, stando a quanto si legge nell’ultimo numero in edicola, tra la conduttrice e i vertici della rete ci sarebbero al momento delle tensioni. Motivo? Alla base di tutto sembrerebbe esserci il malcontento della Blasi che, sempre secondo i pettegolezzi, non avrebbe visto di buon occhio la decisione di far partire il Grande Fratello di Barbara D’Urso proprio questa primavera. (Continua dopo la foto)













“A Milano si mormora che Ilary Blasi sarebbe ai ferri corti con i vertici Mediaset. La ragione? Non vedrebbe di buon occhio la messa in onda in primavera del Grande Fratello Nip. Dicono che avrebbe posto un duro aut – aut”, si legge su Oggi, che avanza così l’ipotesi del possibile (ma non ovviamente sicuro) abbandono di Ilary. Come detto, al momento non ci sono conferme, tanto più dalla diretta interessata. Per ora, dunque, accontentiamoci di vederla nelle ultime foto social pubblicate dalla sua fanpage di Instagram (Continua dopo foto e post)







Anche perché sono foto mai viste prima in cui Lady Totti, smessi i panni della presentatrice, si mostra in tutta la sua bellezza “al naturale”. Se ancora avete ben stampate in mente le immagini della Blasi con le parrucche in testa, il trucco pesante, obbligato dalla tv, e gli abiti di scena, eccola in tutt’altra veste. Dal profilo Instagram non ufficiale della conduttrice ecco le immagini di Ilary in compagnia del marito Francesco Totti in tenuta “natalizia” da sola, con un sensuale abito da sera. Inutile aggiungere che ‘questa’ Ilary ha conquistato tutti.

