Una venere nera considerata, a ragion veduta, la sosia della bellissima Naomi Cambpell. Youma Diakite è diventata famosa negli anni Novanta proprio per la sua somiglianza con la bellissima super modella, annoverata dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo. Ma scopriamo qualcosa sulla vita privata di Youma. Dopo aver vissuto nella sua terra natale (il Mali) fino all’età di 7 anni si è trasferita con la famiglia a Parigi dove si è diplomata al liceo e iscritta alla facoltà di economia.

A 18 anni viene notata da un talent scout della Benetton, che la ritrae per una delle celebri campagne del marchio. Questa esperienza la introduce nel mondo della moda, nel quale avrà un grande successo, per le misure perfette secondo i canoni attuali e per la somiglianza fisica con Naomi Campbell. Così in breve tempo sfila per Versace, Armani, Donna Karan, Dolce & Gabbana e altri grandi stilisti.











Dal 1998 Youma Diakite vive anche a Milano (ma spesso si trasferisce anche a Parigi e New York), impegnata in diversi progetti televisivi e cinematografici. Non mancheranno, tuttavia, diverse partecipazioni a produzioni hollywoodiane. Il primo impegno televisivo degno di nota in Italia l'ha vista all'interno del cast di Buona Domenica di Maurizio Costanzo, dal 1999. Lo stesso Costanzo l'ha voluta, giocando molto sulla sua somiglianza con la Campbell. Successivamente ottiene la prima conduzione televisiva in una produzione Sky dedicata alla moda e al costume, Barbarella.













Poi arrivano le partecipazioni a diverse fiction, tra le quali un ruolo da coprotagonista in Magia nera, il quarto e ultimo episodio della prima stagione de L'ispettore Coliandro. Nel 2005 Youma Diakite ha partecipato al reality show Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, per il quale ha dovuto imparare a ballare con il maestro Giuseppe Albanese. Dal 24 marzo 2010 è protagonista di sei puntate del format televisivo Sailing Woman, in onda sul canale televisivo Yacht & Sail (canale 430 Sky). Nel 2011 affianca Checco Zalone nel varietà di Canale 5, Resto Umile World Show.







Il primo personaggio interpretato da Youma Diakite al cinema è quello di Brigitte in E adesso sesso di Carlo Vanzina, nel 2001. Nel 2002 arriva un’apparizione in Fratella e sorello, ultimo film di Sergio Citti. Nello stesso anno ottiene alcune pose in Casomai di Alessandro D’Alatri, e nel 2004 nella produzione hollywoodiana Ocean’s Twelve. Le sue misure sono: 88-61-91. Classe 1971, Youma Diakite è originaria di Mali dov’è nata il 1° maggio sotto il segno del Toro. È alta 180 centimetri per un peso di circa settanta chili. Youma Diakite è fidanzata da anni con Fabrizio Ragone, papà del figlio che ha avuto nel 2014.

