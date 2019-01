Elena Sofia Ricci, pseudonimo di Elena Sofia Barucchieri, ha esordito al cinema nel 1980 con il film Arrivano i gatti di Carlo Vanzina. Il successo arriva nel 1984 con il film Impiegati di Pupi Avati, che le vale il premio Globo d’Oro come attrice rivelazione. Nella sua gloriosa carriera, Elena Sofia Ricci ha vinto due David di Donatello, due Nastri d’Argento, il già citato Globo d’Oro, tre Ciak d’Oro, un premio Rodolfo Valentino e un premio Alberto Sordi.

Negli anni Novanta Elena Sofia Ricci realizza vari film, Non chiamarmi Omar (1992) e Anime fiammeggianti (1994), ma La Ricci decide di puntare sulla televisione. Nel 1996 ottiene un ruolo importante in Caro maestro, dove insieme a Marco Columbro riceve un enorme successo di pubblico per la sua interpretazione della direttrice di una scuola elementare. (Continua a leggere dopo la foto)











In seguito, sempre per la televisione, recita in varie miniserie, da La forza dell’amore (1998) a Un papà quasi perfetto (2003), ma è con I Cesaroni nel 2006 che ottiene la definitiva consacrazione mediatica. Nel 2011 Elena Sofia Ricci entra nel cast di Che Dio ci aiuti vestendo i panni di suor Angela ed è un altro successo della sua carriera. Tre anni dopo torna a lavorare con Ozpetek in Allacciate le cinture (2014) e, nel 2016, produce Mamma mia bella, che è anche la sua prima opera teatrale da regista. Nel 2018 Paolo Sorrentino la chiama per dirigerla in Loro, film con cui, nel giugno dello stesso anno, ha ricevuto un Nastro D’Argento come Miglior Attrice. (Continua a leggere dopo la foto)













All’inizio della sua carriera, Elena Sofia Ricci ha avuto una relazione con Pino Quartullo, dalla quale è nata la primogenita Emma. Nel 2004 ha sposato Stefano Mainetti, compositore e direttore d’orchestra. Con il marito ha avuto la seconda figlia, Maria. In un’intervista a Vanity Fair, il marito ha confessato che il ruolo della suora non gli piace per la moglie: “Non riuscivo a baciarla con quel velo, solo un bacino sulla guancia. Perché, se proprio deve mettere la divisa, non fa una serie sulle infermiere?”. (Continua a leggere dopo la foto)







Più e più volte Elena Sofia Ricci ha rivelato i dettagli della sua tormentata vita. La donna ha svelato di non aver vissuto periodi facili. Elena Sofia Ricci ha raccontato di aver subito abusi sessuali quando era bambina. ”Ora che mia mamma è venuta a mancare, posso parlare con libertà: a 12 anni sono stata abusata — ha detto in un’intervista al quotidiano Libero —. Non l’ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia”, ha aggiunto. Elena Sofia Ricci è alta circa 1.65 metri e pesa una sessantina di chili.

