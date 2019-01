Era seduto tra il pubblico, a Uomini e Donne, si alza e si presenta. Si chiama Giuliano, ha 64 anni e viene da Viterbo. Maria De Filippi, la padrona di casa, dice che è un nuovo cavaliere venuto a corteggiare Angela, la dama spesso finita al centro delle polemiche (e soprattutto nel mirino di Tina Cipollari) perché alla ricerca di uomo benestante. Giuliano avrebbe chiesto alla redazione di poter conoscere Angela, quindi la conduttrice lo fa sedere nel parterre maschile, ma in realtà è tutto uno scherzo perché Giuliano altri non è che il fratello della Vamp che da anni siede in studio accanto a Gianni Sperti come opinionista.

Peccato che Angela ci sia cascata con tutte le scarpe, come si suol dire. E il pubblico del trono over ha invece avuto l’occasione di conoscere il fratello di Tina. Ma andiamo a scoprire come è andata a finire la puntata andata in onda mercoledì 9 gennaio. Giuliano si è accomodato tra gli altri cavalieri e Tina è subito partita alla carica con la domanda, ormai di rito, che fa a chi vuole conoscere Angela: quella sulla sua situazione economica. (Continua dopo la foto)











Giuliano risponde di aver lavorato in un’impresa edile ora passata nelle mani del figlio. Racconta poi di essere separato da 15 anni e di essere un amante dei viaggi, proprio come Angela che non nasconde di trovarlo piacente e, soprattutto, alza subito le antenne quando il presunto cavaliere le parla di una crociera nel Mediterraneo che vorrebbe fare in primavera. “Accetterò la tua conoscenza perché sei una persona gradevole fisicamente, mi fa piacere sta cosa anche se non so se sia vera o no”, commenta la dama. (Continua dopo la foto)















Nel momento in cui Angela accetta di conoscere Giuliano, Maria suggerisce alla dama di chiedere a Tina se conosce l’uomo in questione e l’opinionista rivela che in realtà si tratta di suo fratello, che per la cronaca è già sposato, e che ha voluto organizzare questo scherzo. La dama ammette di aver capito sin da subito dell’imbroglio, ma di esserci cascata poco dopo. “Ti amo tanto” dice Angela a Tina facendosi una grassa risata prima di tornare al posto. (Continua dopo foto e post)





Angela casca nel tranello di Tina! 😃 #uominiedonne pic.twitter.com/otxu1C0Xvw — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 9, 2019



Prima di uscire dallo studio, poi, ecco che Giuliano fa un gesto che non passa inosservato agli occhi del pubblico: stringe la mano a Gemma per salutarla. Un saluto inaspettato, visto il tormentato rapporto che c’è tra la torinese e la famosa sorella. Infine Gianni gli chiede come sia essere il fratello della Cipollari. “Ci vediamo poco, però è bello stare insieme a lei, abbiamo un buon feeling”, dice lui di fronte a una Tina visibilmente emozionata.

Uomini e Donne torna in tv, ma per i fan Tina e Gianni sono “irriconoscibili”