Kaspar Capparoni, vero nome Gaspare, è uno degli attori di fiction più apprezzati in Italia, è diventato popolare con le fiction Incantesimo e Elisa di Rivombrosa. All’età di 18 anni, così, ha esordito in teatro diretto da Giuseppe Patroni Griffi con il quale porterà avanti una collaborazione di oltre 20 anni. Nel 1984, all’età di 20 anni, è stato scelto da Dario Argento per recitare nel suo film, Phenomena e da lì è stata una porta che si è spalancata su una miriade di possibilità.

Kaspar Capparoni è saltato da un set all'altro recitando in pellicole come Colpi di luce, Il commissario Gatto diretto da Dino Risi e ancora Encantando, Il ritorno del Monnezza e Il sole nero dove ha recitato al fianco di Valeria Golino. La fama la conquista anche grazie ad alcune fiction di successo come: Ricominciare, Incantesimo 4, Elisa di Rivombrosa e ancora Capri, Donna Detective ed è entrato a far parte anche del cast di Rex vestendo i panni del commissario Lorenzo Fabbri.











Kaspar Capparoni è sposato con Veronica Maccarone stanno insieme da tempo, nonostante la grossa differenza d'età. Lei, nfatti, ha solo 34 anni. "Veronica è la donna della mia vita" ha rivelato l'attore a Nuovo Tv. La coppia si ama alla follia e ha scelto di sposarsi senza alcun invitato. "Siamo scappati da soli per sposarci in comune, senza i nostri genitori" ha spiegato l'attore che non è nuovo alle follie amorose. "Ne ho fatte tante. Le più eclatanti sono state i miei due matrimoni. Per il primo ho dovuto rapire la mia prima moglie, tunisina, visto che la sua famiglia era contraria" ha raccontato Kaspar Capparoni.













Prima di Veronica (Che gli ha dato due figli: Alessandro e Daniel) Kaspar Capparoni è stato sposato con Ashraf Ganouchi con cui ha avuto anche due figli: Sheherazade e Joseph. Nel febbraio 2003 Capparoni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti e sequestro di persona: successivamente è stato assolto. Assolto inoltre dall'accusa di violazione degli obblighi dell'assistenza familiare, è stato invece condannato al pagamento di 300 euro di multa per insulti nei confronti della ex moglie.







Nel 2011 partecipa alla settima edizione di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, in coppia con Yulia Musikhina, uscendone vincitore con il 51% dei voti. Dal 24 marzo al 7 aprile 2012, torna nella pista di Ballando con le stelle, partecipando allo spin-off del programma, ovvero Ballando con te, sempre in coppia con Yulia Musikhina, i quali si aggiudicano anche la “Coppa dei campioni”, con il 43% dei voti. Nel 2013 partecipa come concorrente a Tale e quale show condotto da Carlo Conti. Classe 1964, Kaspar Capparoni è nato a Roma anche se il suo vero nome è Gaspare Capparoni. È alto 190 cm e pesa 89 chili.

