Impossibile aver dimenticato Marina La Rosa del Grande Fratello, anche perché la siciliana subito soprannominata la ‘gatta morta’ è stata tra i protagonisti della prima edizione del reality. I suoi genitori sono mamma Giuseppina, insegnante di lingua inglese, e papà Giuseppe, bancario. Marina è cresciuta insieme alle sue tre sorelle, Michela, Mariamalia e Ginevra ed al fratello Giovanni; si è diplomata al liceo Linguistico ed è laureata in Psicologia.

Nel 2000 partecipa ai provini per la prima edizione del Grande Fratello e supera le selezioni. Nel settembre dello stesso anno entra nella casa più spiata dagli italiani e, all'interno del reality, ottiene una grande visibilità. L'esperienza nel Grande Fratello durerà più di settanta giorni e, nel novembre del 2000, Marina abbandona il reality show di Canale 5. A quel punto inizia il periodo delle sue prime ospitate nei programmi Mediaset, dove si fa notare per la sua sensualità.











Nel 2002 Marina La Rosa ottiene un piccolo ruolo in Beautiful e, l'anno successivo, realizza alcune puntate di Un posto al Sole e Carabinieri. Poi si appassiona al teatro. In palcoscenico Marina La Rosa recita nello spettacolo Elettra e, nello stesso periodo, porta in scena La notte di Natale. Nella stagione teatrale 2007/2008 è una delle interpreti di Mater, spettacolo diretto dal regista Giovanni De Feudis che porta con successo in giro per la Puglia. L'anno seguente conduce il programma Vita in crociera, trasmesso su Rete A.













A quotidiano.net Marina La Rosa ha rivelato di aver sperperato tutto quello guadagnato in televisione: "I soldi vanno via senza che tu te ne accorga. Compri una macchina, fai un viaggio, prendi una casa in affitto a un prezzo spropositato (5 mila euro al mese per un appartamento in centro a Roma, ndr), poi fai un altro viaggio, magari affitti un aereo privato perché tanto ne guadagnerai ancora… Chiamiamola immaturità finanziaria. Come entravano così uscivano". Durante la sua partecipazione al Grande Fratello ha avuto un flirt con il concorrente Lorenzo Battistello, con cui ha mantenuto l'amicizia anche una volta terminato il programma. Tutti la ricordano anche per la grande intesa sviluppata con Pietro Taricone all'interno della Casa. Nel 2019 entra nel cast dell'Isola dei Famosi.







Nel 2018 l’attrice ha fatto eco all’onda mediatica scatenata dallo scandalo delle molestie nel mondo dello spettacolo dichiarando di essere stata lei stessa una vittima di abusi. Marina La Rosa si è spostata il 18 settembre 2010 con l’avvocato Guido Bellitti. La coppia ha due figli: Andrea Renato e Gabriele, il primo è nato nel 2009 mentre il secondo nel 2011. La cerimonia del loro matrimonio si è tenuta a Caserta, precisamente a Teano (Napoli), ed erano presenti numerosi ospiti famosi. Marina La Rosa è nata il 21 gennaio 1977 a Messina. È alta 1.70 metri, pesa circa 52 chili e le piace andare sia in palestra che in piscina.

