Terremoto a La vita in diretta, il retroscena: fuori Francesca Fialdini. Arriva ‘lei’

Non sono passati nemmeno quattro mesi dalla presentazione dei nuovi palinsesti Rai che già si parla di cambi di programma e soprattutto di conduttori. Secondo delle indiscrezioni riportate da Dagospia, il rotocalco scandalistico diretto da Roberto D’Agostino, Elisa Isoardi starebbe aspettando proprio dietro l’angolo per sostituire l’attuale conduttrice de La vita in diretta, Francesca Fialdini. Così, la bella ex di Matteo Salvini, affiancherebbe Tiberio Timperi, che invece resterà alla guida della trasmissione in cui esordì lo scorso autunno.

C'è da dire che se da un lato la Isoardi non ha avuto il successo sperato con la conduzione della Prova del cuoco, d'altra parte neanche lo storico programma del pomeriggio di Rai 1, La vita in diretta, è mai riuscito a tener testa a Pomeriggio 5, rivale della rete ammiraglia Mediaset condotto da Barbara D'Urso. Nessun pettegolezzo invece sul destino della Fialdini che a questo punto potrebbe prenderebbe il posto di qualcun'altro o potrebbe ottenere la conduzione di un programma tutto suo.











A quanto pare il valzer di conduttori in casa Rai non riguarda soltanto le due contendenti de La vita in diretta. Si vocifera, infatti, un eventuale ritorno di Massimo Giletti su Raiuno al posto di Fabio Fazio. La trasmissione Che tempo che fa, nonostante i costi piuttosto elevati non sta ottenendo grandi consensi e questo costerebbe a Fazio il ritorno su Rai 3, mentre Giletti, da un paio d'anni emigrato su La7, andrebbe ad occupare la prima serata della domenica in Rai. Non è escluso nemmeno un passaggio di Fazio verso i canali del pacchetto Discovery.













Non è tutto; non sono ancora finite le novità che si prospettano sulle reti pubbliche della televisione italiana. Da qualche giorno, infatti, si parla di un ritorno di Belen Rodriguez in Rai, dove ha mosso i suoi primi passi con La tintoria prima e con l'Isola dei Famosi poi. La showgirl argentina sembra essere in cerca di un'occasione importante e per questo si è detta disposta a tutto, quindi anche a lasciare Mediaset.





Come se non bastasse anche l’addio di Luca e Paolo alla Rai sembra ormai assodato dopo il flop di Quelli che il calcio e l’annunciata chiusura del tg satirico Quelli che…dopo il tg. Non resta dunque che aspettare che tutte queste indiscrezioni vengano confermate o smentite.

