Leon Cino è stato ospite d’eccezione della puntata del Daytime di Amici 18 andata in onda quest’oggi, 8 gennaio, su Real Time. Il ballerino albanese si è intrattenuto con gli studenti di questa edizione, purtroppo, per un solo pomeriggio, impartendo loro una lezione di danza contemporanea. Subito dopo che Leon Cino ha tentato di far capire ai ballerini l’importanza dell’esperienza ad Amici 18, qualcuno è venuto meno alle regole facendo squillare un cellulare! Ecco cosa ha detto il coreografo.

“Io qui mi sono aperto a tante cose, a tanti generi diversi. Facevo cose diverse da quelle che facevo io e poi ho acquisito altre esperienze. Nel nostro mondo bisogna apprendere qualsiasi cosa. Mi piaceva flamenco e imparavo tutto. Amo la danza, per questo non mi buttavo mai giù. Dovete essere più forti”. La presenza di Leon Cino ad Amici di Maria De Filippi ha fatto sorgere qualche dubbio: sarà un insegnante fisso al posto di Timor Steffens? (Continua a leggere dopo la foto)











Il ballerino che vinse il talent di Amici di Maria De Filippi nel 2003 qualche tempo fa ha rilasciato un’intervista a Di Più Tv, tornando a parlare di quegli anni e svelando qualche rimpianto che purtroppo ha di quel periodo. In seguito alla sua vittoria, Maria De Filippi e la produzione di Amici lo chiamarono ad entrare nel team dei ballerini professionisti, squadra in cui Leon Cino rimase per ben 6 anni. Al settimo, però, non arrivò la riconferma che il ballerino dava quasi per scontata e, proprio questo, generò nell’ex vincitore di Amici rabbia e dichiarazioni che non sono piaciute affatto a Queen Mary e a tutto lo staff. (Continua a leggere dopo la foto)













“Troppo gossip e zero danza in quella trasmissione”, era stata una delle frasi che sono costate care a Leon Cino e che gli hanno chiuso definitivamente in faccia la porta di Amici. “Sono molto orgoglioso della mia strada anche se, lo ammetto, un rimpianto ce l’ho: aver perduto la fiducia di Maria de Filippi. Ho un sogno: dimenticare il passato e tornare come insegnante su quel palco che mi ha dato tanto. “Ho un sogno – ha aggiunto Leon – dimenticare il passato e tornare come insegnante su quel palco che mi ha dato tanto”. (Continua a leggere dopo la foto)





Per i ballerini una lezione davvero speciale con un maestro d’eccezione: Leon! #Amici18 pic.twitter.com/1WYttp0IB1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 8 gennaio 2019



Quel sogno adesso si è avverato e nella puntata dell’8 gennaio il ballerino albanese è tornato ad Amici. Arrivato da Tirana per trovare uno spazio all’interno del mondo dello spettacolo, ci riuscì imponendosi in virtù della sua indiscutibile popolarità. Anche nella sua edizione ci fu del “gossip”: si innamorò, ricambiato, della cantante Samantha Fantauzzi che divenne la sua compagna per qualche tempo.

“Non ballo!”. Terremoto ad Amici. L’antico idillio tra Anbeta Toromani e Alessandra Celentano è finito. Di fronte alle parole pesanti della maestra di danza, la ballerina volta le spalle con sdegno: tensione alle stelle