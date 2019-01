L’Eredità, qualcosa non torna… E che è successo questa volta? Quale orribile gaffe ha fatto sprofondare il concorrente nell’imbarazzo più assoluto? No, acqua. Stavolta se L’Eredità è finita nel mirino, è per una ragione completamente diversa dalle gaffe. E, per capire meglio la faccenda, menzioneremo anche un’altra trasmissione che va in onda sulla Rai. Si tratta di Apri e Vinci, il game a domicilio ispirato a un format israeliano e condotto da Costantino della Gherardesca su Rai 2.

Apri e vinci, che è una sorta di gara di cultura generale, va in onda dal lunedì al sabato alle 16.45 su Rai 2 e la domenica alle 20. Come funziona? Costantino della Gherardesca entra letteralmente nelle case degli italiani, citofonando e interrogando le famiglie concorrenti seduto sui loro divani e nei loro tinelli dal nord al sud dell’Italia. Chi partecipa? Tutti quelli che sono di casa: mamma e papà, coinquilini, conviventi, amici, figli, zii e nipoti. Continua a leggere dopo la foto











Se si risponde a tutte le domande – sono dieci, che vanno a crescere di difficoltà – si può vincere il montepremi in gettoni d’ora. A ogni risposta esatta data, il bottino cresce. Ma se si sbagliano due domande, ciao soldi e ciao conduttore (che si sposta in un’altra casa). Ma che cosa hanno in comune L’Eredità e il nuovo gioco Apri e Vinci? Beh, una cosa in comune ce l’hanno… E non proprio una cosa da poco. Continua a leggere dopo la foto













Nella puntata di Apri e Vinci andata in onda lunedì 7 gennaio, è apparso Salvatore. E allora? Ebbene, quando il volto di Salvatore è apparso sul piccolo schermo, tutti hanno notato una certa somiglianza con un volto “noto”. Il volto di un concorrente che aveva partecipato a L’Eredità lo scorso 30 dicembre. Lo ricordate? Quello che in studio aveva urlato “Salvia ti amo”. E guarda caso, si chiama proprio Salvatore. Come quello di Apri e vinci. Continua a leggere dopo la foto







Ma pensa un po’… È la stessa persona. Il Salvatore di Apri e vinci è lo stesso Salvatore che aveva lasciato Insinna sconvolto dopo aver gridato. Il primo ad accorgersi dello strano caso è stato un account twitter, Dipendente Rai, che ha scritto su Twitter: “La persona in questione è Salvatore Zanni, 29 anni, di Napoli, di professione ‘personalizzatore bancario’, sposato per l’appunto con Salvia, due figli”. Sempre lo stesso account ha poi precisato che Apri e Vinci è stato registrato più di un mese fa. Sarà tutto un caso? Bah.

Flavio Insinna: “Così mi affondate la puntata”. Ecco cosa è successo a L’Eredità

fbq('track', 'Gossip');