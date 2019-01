I telespettatori de La vita in diretta sono ormai abituati a certi siparietti tra i conduttori – Tiberio Timperi e Francesca Fialdini – e pure a qualche scivolone. Il contenitore in onda su Raiuno ha chiuso il 2018 proprio con una serie di gaffe di Timperi, che deve essere arrivato piuttosto stanco alla fine dell’anno. Andiamo con ordine. La più clamorosa è stata sicuramente l’uscita a dir poco infelice sul collega Amadeus. Il conduttore voleva ricordare al pubblico l’appuntamento del 31 dicembre sera con lo show su Rai 1 condotto da Amadeus ‘L’anno che verrà’ ed è stato a quel punto che, anche se di sicuro senza volerlo, si è lasciato sfuggire questa frase che ha fatto immediatamente il giro della rete.

"Vi ricordo Capodanno con Amadeus, io lo metto in sottofondo e mi addormento, mi abbiocco che è una bellezza", ha detto. Beh, la battuta, pronunciata in diretta, gli è uscita davvero male. E infatti poco dopo si deve esser reso conto perché ha lanciato uno sguardo a Guillermo Mariotto e Enrica Bonaccorti, presenti in studio al momento della gaffe.











Subito dopo Timperi ha provato a sdrammatizzare: "Dici che ho fatto una gaffe?". Già, proprio una bella – si fa per dire – gaffe. Ma non è finita qui. Ricordiamo anche la gaffe con Cristian De Sica, uno degli ospiti dell'ultima puntata del 2018 de La vita in diretta. Il 'socio' di Francesca Fialdini ha sbagliato nel dire che l'attore figlio d'arte avesse fatto incetta di Nastri d'Argento nella sua carriera: "Tu che hai fatto collezione di Nastri d'argento…", gli ha detto.













Peccato che Christian De Sica ne abbia vinto uno soltanto nel 2010 per il film 'Il figlio più piccolo'. E arriviamo così alla fine della puntata, quando si è distinto per un gesto poco cavalleresco nei confronti della Fialdini. Quest'ultima, nel corso dei saluti conclusivi, ha voluto omaggiare il collega con un "Grazie Tiberio per questa prima parte di stagione…". La sua reazione? Non ha ricambiato la gentilezza della giornalista ed è rimasto in silenzio. Poi, al termine della puntata, i due non si sono neppure salutati: lui ha portato i bicchieri di spumante all'orchestra e lei ha raggiunto un'autrice.







Ma eccoci all’ultimo siparietto, avvenuto ad anno nuovo, con una battuta di Timperi che ha fatto calare gelo e imbarazzo in studio. La Fialdini ha raccontato di essere rimasta chiusa in un ascensore prima della diretta rischiando di saltare la puntata se non fosse stata “salvata” dagli addetti. E Timperi: “Con chi eri?”. Probabilmente voleva solo scherzare, ma la domandina, che come riporta Libero non è sfuggita al popolo del web, ha creato un certo imbarazzo davanti e dietro le telecamere.

