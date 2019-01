Conduttore televisivo e radiofonico, Alvin lavora anche come produttore musicale, regista di spot televisivi e videoclip musicali. Come produttore, compositore e cantante ha utilizzato anche gli pseudonimi Smoking Egg, Red Touch, Post No Bills, Vanda e Family Man. Sul piccolo schermo Alvin ha iniziato la sua esperienza nel 1998, conducendo Disney Channel.

Successivamente ha partecipato a Speed, Rapido, Fluido, Mosquito, Top of the Pops, CD: Live, Cornetto Free Music Live, Bi-Live, Verissimo, Capodanno in musica, L'isola dei famosi come invitato, About Love, Concerto di Natale e Bring the Noise. Inoltre ha preso parte alla fiction Diritto di Difesa. Alvin ha condotto poi tantissimi programmi tv come Speed, Top of the pops, CD: Live e dal 2009 fa parte del cast di Verissimo e insieme a Silvia Toffanin.











Nel 2001 inizia, la sua carriera radiofonica lavorando per Radio Italia Network, poi per Radio Milano Uno e Radio 105. A Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: "Beh la radio è il mio primo amore. Lì non puoi bluffare, non hai filtri, devi essere te stesso. Quando sei in onda è terapeutico. Come se si sparisse dal mondo. A dicembre 2013 scrive insieme a Giovanni Maggi, produce e realizza uno spot televisivo per la campagna 2014 dell'associazione contro la violenza sulle donne Doppia Difesa di Michelle Hunziker e dell'avvocato Giulia Bongiorno curandone regia, fotografia e montaggio.













Dal 9 marzo 2016 è inviato dall'Honduras per l'isola dei famosi 11. Nel settembre 2016 lascia Verissimo e conduce in solitaria il game show musicale Bring the noise su Italia 1. A maggio 2017 replica con la seconda edizione del programma Bring the noise, mentre nel 2019 torna in Honduras come inviato dell'Isola dei famosi. Alvin e la vita privata. Nel 2007 il conduttore ha sposato Kali Wilkes, una ragazza inglese conosciuta nel 2004 a Lignano Sabbiadoro. I due si sono sposati nel 2007 e la proposta di matrimonio è stata un po' inedita: una scatolina con l'anello lasciata in cantina.







Le nozze le ha poi organizzate il presentatore, in soli quattro mesi. La coppia ha avuto due figli: Tommee, nato nel 2009, e la piccola Ariel, nata invece nel 2013. Alvin è nato a Rho (Milano) il 18 ottobre del 1977, è alto 182 centimetri e pesa 78 chili. In pochi, anzi pochissimi lo conoscono con il suo nome di battesimo, perché per tutti lui è semplicemente Alvin: il suo nome all'anagrafe è Alberto Bonato.

