Finite le feste, Befana inclusa, tornano in tv i programmi andati in pausa. Come Uomini e Donne, che per la gioia dei tanti fan il 7 gennaio pomeriggio è ripartito dal Trono Over. Tra gli altri protagonisti c’era ovviamente Gemma Galgani che, altrettanto ovviamente, ha discusso di nuovo con Tina Cipollari, la Vamp opinionista storica del programma. In apertura, Maria De Filippi ha mostrato un piccolo riassunto di quanto successo in precedenza fra la dama torinese e Rocco Fredella.

Subito dopo la Galgani ha cominciato la sua confessione alla redazione, ma è stata bruscamente interrotta dalla Cipollari che le ha versato in testa una bottiglietta d’acqua. I telespettatori sono ormai abituati ai loro litigi, anche feroci (e trash, il più delle volte). È cosa nota che tra le due non corra buon sangue e la ripresa del programma condotto da Maria De Filippi dopo la pausa natalizia ha aggiunto questo nuovo capitolo alla saga che dura da anni ormai. (Continua dopo la foto)











In breve, quando è scoppiata l’ennesima lite, il pubblico ha assistito a una Gemma infuriata che inseguiva Tina gridando “Dammi quel tuo straccio di vestito che mi asciugo i capelli”. La vicenda si è conclusa così: conTina divertita e la Galgani in lacrime, ancora più delusa perché sperava in una riappacificazione con la sua acerrima nemica, che invece sembra proprio non aver nessuna intenzione di arrivare a una tregua. (Continua dopo la foto)













Gemma a parte, nella puntata che ha segnato il ritorno di Uomini e Donne dopo la pausa natalizia, gran parte dei telespettatori si sono concentrati su altro non appena è iniziata. Su Tina, sì, ma anche su Gianni Sperti che a detta di diversi utenti dei social sono apparsi “irriconoscibili”. I due storici opinionisti sono sembrati piuttosto diversi in volto. In particolare, Gianni ha tolto la barba e Tina sembrava avere gli zigomi più alti tanto che il popolo del web ha iniziato a ipotizzare l’impossibile sui cambiamenti fisici dei due. (Continua dopo foto e post)





Tina e Gianni sono irriconoscibili.

Saranno passati anche loro dall'equipe di "Selfie – Le cose cambiano"?#Uominiedonne — Stephanie ♥ (@Stephanie_yy) January 7, 2019



“Belle le sopracciglia di Tina che stanno prendendo il volo. Babbo Natale ha portato del botox, quest’anno?”, si legge tra i tanti commenti. E ancora: “Tina e Gianni dallo stesso gommista???#uominiedonne” e “Tina e Gianni sono irriconoscibili. Saranno passati anche loro dall’equipe di ‘Selfie – Le cose cambiano’?”. Anche il giornalista Alberto Dandolo ha notato e fatto notare su Instagram come la coppia di opinionisti sembri diversa dopo le feste, ma c’è una precisazione da fare. Com’è noto, le puntate di Uomini e Donne non sono in diretta e quella del 7 gennaio in realtà è stata registrata lo scorso 15 dicembre, dunque i presunti cambiamenti fisici non sono avvenuti durante le festività.

