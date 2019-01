Demetra Hampton è diventata un volto noto della televisione, specie di quella nostrana, dopo aver vestito i panni della protagonista della serie ispirata ai fumetti di Guido Crepax, la mitica ‘Valentina’. Da allora, il suo volto e le sue forme sono incastonate nell’immaginario collettivo di molte telespettatori. Demetra Hampton comincia la propria carriera come modella negli Stati Uniti d’America, fino al 1989, quando viene scelta per il ruolo che le ha dato grande notorietà.

L'attrice ha infatti prestato volto e corpo a Valentina, personaggio creato dalla matita di Guido Crepax, in un serie di tv di grandissimo successo. La modella e attrice (all'epoca aveva 23 anni) in pochissimo tempo si trasformò in una vera sex bomb. Un'icona di bellezza maliziosa. Dopo Valentina, il cui successo convince la Hampton a trasferirsi in Italia, l'attrice interpreterà alcuni ruoli in film come Tre colonne in cronaca (1990) di Carlo Vanzina, Saint Tropez – Saint Tropez (1992) di Castellano e Pipolo, Kreola (1993) di Antonio Bonifacio.











E ancora Chicken Park (1996) di Jerry Calà. Sempre nel 1996 recita inoltre nella serie televisiva Dio vede e provvede. In seguito si ritira parzialmente dalle scene, prima di prender parte nel 2005 alla seconda edizione del reality show La talpa. Nel 2015 prende parte alla fiction Una sfida tutta rosa, ambientata nella città di Bologna. Dopo essersi sposata con Luca Bielli, nel 2004 il matrimonio naufraga perché – come rivelato dall'attrice stessa – scopre che il marito aspetta un figlio da un'altra donna. Cinque anni dopo aver firmato il divorzio, mentre si trovava in sella alla sua moto, Demetra Hampton è rimasta vittima di un brutto incidente, salvandosi per miracolo.













A salvarle la vita è stato un nipote di Luca Cordero di Montezemolo che, dopo aver assistito al drammatico episodio, si è precipitato ad aiutare la donna, e il suo intervento è risultato a dir poco decisivo. Da qualche anno è fidanzata con Paolo Filippucci, imprenditore. Nel 2017 Demetra Hampton ha terminato le riprese del film "Italian Business", diretto da Mario Chiavalin che, in vari episodi, racconta l'Italia della crisi economica e delle true. nel 2019 entra a far parte del casto dell'Isola dei famosi, questa esperienza rappresenta un nuovo trampolino di lancio per una "seconda vita" sotto le luci della ribalta del cinema e della televisione.







In merito alla sua ‘scomparsa dalle scene’ recentemente Demetra Hampton ha detto: “Non ho mai lasciato il mondo dello spettacolo. Semmai ho deciso di non fare la prezzemolina, resto in attesa di un’occasione senza scalpitare. Non mi interessa più andare agli eventi mondani, non mi serve più. Mi piacerebbe partecipare a ‘Ballando con le stelle’, quello sì, perché è uno dei pochi programmi eleganti della tv. Mi metterei in gioco e accetterei qualsiasi critica. I reality? Ho ricevuto tante proposte, ma ho accettato solo ‘La Talpa’ perché sono una sportiva estrema. Sono una mangiafuoco, faccio paracadutismo, bungee jumping da 200 metri, pilota di macchina, subacquea estrema. Ho un portfolio pieno di brevetti con tutti gli sport più estremi, mi dà adrenalina”, ha dichiarato al settimanale Spy. Demetra Lisa Ann Hampton è nata a Philadelphia (Stati Uniti) il 15 giugno 1968. È alta 174 centimetri e pesa circa 62 chili.

