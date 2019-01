Fazio e Giletti, vero terremoto in tv. Uno ‘rimosso’, l’altro prende il suo posto

Gennaio inizia con il botto in casa Rai e le sorprese non mancheranno. Il mese tradizionalmente dedicato ai palinsesti della nuova stagione rischia infatti di innescare un vero e proprio terremoto con alcuni nomi importanti che potrebbero saltare. Se tra i volti nuovi potrebbe spuntare Belen, che ha deciso dopo anni di rompere con Mediaset – pare per la decisione della Fininvest di non consegnarle una prima serata in solitaria – tra quelli a rischio c’è quello di Fabio Fazio. Il suo contratto, firmato dall’ex dg Mario Orfeo, e il programma Che tempo che Fa da quando hanno conquistato un posto al sole nella rete ammiraglia non fanno altro che scatenare polemiche. Nel mirino ci sono finiti sia i costi (ritenuti elevati) sia gli ascolti (considerati non all’altezza degli investimenti).

Fazio è considerato figlio dell’ancient régime, vicino al Pd e a Renzi. Quindi cinquestelle e leghisti (che ora comandano in Rai) lo rivedrebbero bene a Rai3, la rete lasciata ai dem. E sono già cominciate le manovre per spedirlo al mittente.

Ora che ci sono i populisti in sella al cavallo di viale Mazzini, Giletti potrebbe assumere il ruolo di prim’attore.

E le fiction vanno forte solo con Gianni Morandi e Ultimo-Bova. Non a caso si chiede un impegno straordinario alle due regine del Biscione. Maria De Filippi che oltre ai suoi consueti impegni – dovrebbe allestire qualche puntata serale speciale di Uomini e Donne, mentre a Barbara d’Urso è stato chiesto di confezionare a breve un programma in prima serata (non è chiaro se sarà reality o intrattenimento).

