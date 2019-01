Prosegue a ritmo spedito la prima edizione di ‘Vieni da me’, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno che nelle ultime settimane è salito con gli ascolti. I fan, poi, sono già in fibrillazione dopo aver sentito che tra i prossimi ospiti della Balivo potrebbe esserci un divo internazionale che ha fatto strage di cuori tra il pubblico femminile. Stiamo parlando di Patrick Dempsey, il mitico dottor Shepard di Grey’s Anatomy. Piano con l’emozione, perché la trattativa non è ancora stata conclusa… Per motivi di gelosia!

Sì, pare che Guido Maria Brera, il marito della conduttrice da cui ha avuto Guido Alberto, nato nel 2013, e Cora, arrivata nel 2017 non sia del tutto favorevole a questo incontro tra Caterina e l'affascinante attore americano. "In questi giorni Patrick è a Roma e ho scoperto che Guido Maria lo sta incontrando per lavoro – ha raccontato la Balivo al settimanale Confidenze – Vorrei invitarlo a Vieni da me ma non me lo vuole presentare! Si rifiuta perché è geloso".











"Io sono molto gelosa. Controllo il telefono di mio marito. Lui ormai se n'è fatta una ragione anche perché, quanto a gelosia, è messo peggio di me", ha poi aggiunto la 38enne. Ma ora vi starete chiedendo perché Dempsey ha incontrato il marito della Balivo, giusto? È presto detto: l'attore è stato scelto come attore protagonista di 'I Diavoli', la nuova serie tv tratta dall'omonimo libro di Guido Maria Brera che, infatti, oltre a lavorare nel mondo della finanza è anche un apprezzato scrittore con all'attivo tre romanzi.













Da 'I Diavoli' è stata tratta la sceneggiatura per una fiction prodotta da Sky Italia e Lux Vide che vedrà nel ruolo di co-protagonista di Dempsey il romano Alessandro Borghi. Nell'attesa di sapere se Caterina convincerà il marito, la bella conduttrice ha dato una rinfrescatina al look. È andata dal parrucchiere con la figlia Cora e ha poi documentato tutto su Instagram attraverso varie Storie e poi con un post finale per mostrare il risultato.







Taglio di capelli per due, mamma e figlia. La conduttrice ha quindi fatto vedere i parrucchieri all’opera. Più di uno, in realtà, per Cora che alla fine, distratta dalle bolle di sapone, si è fatta tagliare i capelli senza piangere: “Amore, sei proprio del leone: un intero team per tagliare due capellini”, ha scherzato Caterina che poi in un post ha mostrato il suo nuovo look. “Mi sa che sono un po’ troppo corti (così dice mia mamma) ma tanto ricrescono”, ha poi commentato la nuova acconciatura che, a giudicare da like e commenti, a moltissimi fan è piaciuta parecchio.

