Belen Rodriguez lascia Mediaset? Da qualche giorno si rincorrono con sempre più insistenza le voci di un possibile abbandono dell’azienda da parte della showgirl argentina. Negli ultimi tempi la bella conduttrice è stata spesso protagonista di programmi televisivi sulle reti del biscione, sia come prima donna che come spalla di altri colleghi. Ma a quanto sembrerebbe dalle ultime indiscrezioni tutto questo non basterebbe più alla modella sudamericana.

Dopo le recenti conduzioni di Balalaika e Tu Sí Que Vales, con cui Belen ha avuto un grande ritorno di visibilità, sebbene non ne avesse bisogno, è stata tra la rosa di possibili candidate alla guida del Grande Fratello 15. La conduzione fu poi affidata a Barbara D’Urso e probabilmente alla ex di Iannone non è andata giù. Pare, infatti, che per la modella siano arrivate nuove importanti proposte da parte di Mediaset, ma la Rodriguez ha gentilmente declinato le offerte. A rivelarlo il settimanale Spy che svela come la bella argentina abbia rinunciato a due progetti molto importanti. (continua dopo la foto)











Le era infatti stato proposto di prendere il timone della nuova edizione de La Pupa e Il Secchione e, allo stesso tempo, di partecipare all’edizione in partenza de L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista. Entrambe le proposte secondo le voci degli addetti ai lavori sono state rifiutate. Non solo, secondo quanto riportato dalla stessa rivista la conduttrice sta valutando l’ipotesi di lasciare la rete che ha contribuito alla sua affermazione in tv. (continua dopo la foto)













Tra i motivi dell’abbandono di Mediaset ci sarebbe la necessità, per la showgirl, di cercare nuovi progetti importanti che potrebbero dare una svolta alla sua carriera. Non più quindi ruoli minori sul piccolo schermo, ma magari un programma in cui possa primeggiare e essere la sola e indiscussa protagonista. La scelta potrebbe anche essere quella di abbandonare per un periodo le reti generaliste e spostarsi su un canale del digitale terrestre e sebbene questo possa rappresentare un rischio, la conduttrice pare sia pronta a tutto. (continua dopo la foto)





E se l’occasione che la bella mamma di Santiago sta aspettando arrivasse con la conduzione di Temptation Island Vip? Anche quest’ipotesi sembra farsi sempre più concreta da quando Simona Ventura ha lasciato la scuderia di Maria De Filippi. Una cosa è certa; secondo Maurizio Costanzo la modella argentina “non sparirà dalla tv. Anche se non sono ancora stati annunciati programmi per lei, saprà ritagliarsi nuovi spazi nei palinsesti Mediaset, dove ormai è di casa”, queste le sue dichiarazioni nella sua rubrica sul settimanale Nuovo.

