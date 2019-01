Non esiste giornalista che non mandi nel pallone gli uomini. Non solo quelle sportive, tra le giornaliste brilla l’astro di Josephine Alessio in forza a RaiNews24, meglio nota come “Lady News”. A Milano ormai la venerano come una vera e propria icona e in questi giorni Dagospia ha pubblicato le foto che la ritraggono in vacanza alle Maldive. Abituati a vederla casta dietro al bancone del telegiornale, Josephine sprizza sensualità da tutti i porti.

La bella Josephine ha trascorso le vacanze di Capodanno alle Bahamas e ha allietato i followers con "bombastiche foto in bikini dalla spiaggia, diventate virali". Per chi ancora non la conoscesse, basta sintonizzarsi su RaiNews24 alle 5.15-6.30. Qualche tempo fa, nella rubrica Milano Spia, il giornalista Alberto Dandolo aveva scritto della giornalista.











"La bella Josephine – si leggeva sulla rubrica di Dagospia – che in passato ha partecipato come attrice a due episodi di Guerre Stellari e che ha spopolato come hostess sulla Palinuro Express, è considerata ormai un vero punto di riferimento per la Milano gaya modaiola con il suo look aggressivo e anticonvenzionale ha scalzato la efebica Antonia Varini (volto di Unomattina) e la cafonal Alessandra Canale (regina del traffico autostradale in tv)".













Josephine Alessio, giornalista professionista, laureata in lingue e letterature straniere, è uno dei volti di RaiNews 24, dove è approdata al termine di una lunga gavetta nelle tv in cui ha anche condotto programmi di cui è stata produttrice. È lei (unica giornalista donna in Italia ad aprire la finestra televisiva sul mondo) a condurre, ogni mattina, alle 5.15, la prima edizione del tg, a reti unificate su Rainews24, Rai Uno e Rai Tre.







Dalle veterane della tv come Ilaria d’Amico, all’ormai famosissima e sexyssima Diletta Leotta, passando per i volti ‘emergenti’ come Eleonora Boi, dagli occhi azzurri che incantano. Tra i programmi tv che vantano volti sexy c’è il canale Sportitalia, legato alla bellezza stratosferica delle giornaliste che fanno parte del team televisivo. Questo è uno dei punti di forza del canale, seguitissimo dai maschietti, non solo per il calcio.

