“Choc” a l’Eredità. Anche il giorno dell’Epifania i concorrenti del quiz preserale di Raiuno hanno regalato momenti di ilarità al pubblico. In fondo, diciamocelo: l’Eredità non delude mai, anzi succede che praticamente ogni giorno vada in onda una gaffe, una castroneria, un momento di imbarazzo profondo.

Di sicuro le telecamere giocano dei brutti scherzi ai concorrenti del quiz. Perché bisogna ammetterlo: una cosa è rispondere alle domande quando si sta seduti sul divano di casa, altra cosa è rispondere alle domande quando si sta davanti alle telecamere. L'emozione gioca spesso brutti scherzi e va considerato. Quindi prima di puntare il dito contro i concorrenti del quiz e di additarli come "ignoranti", considerate che non è facile stare di fronte alle telecamere se non si è abituati. Ma veniamo alla gaffe pazzesca che è andata in onda domenica 6 gennaio 2018. La domanda per tutti era semplice, non per il concorrente…











"Il nome della Caselli?" chiede Flavio Insinna. Il concorrente ci pensa qualche secondo e poi risponde: "Carmela". Gelo in studio. Flavio Insinna è confuso. Non può credere che il concorrente abbia davvero detto Carmela. Possibile che non sappia il nome della famosa cantante, il "casco d'oro" più famoso d'Italia che ha fatto sognare la generazione degli anni '60 e '70? Sembra assurdo ma è successo davvero.













Non si può non sapere il nome della Caselli (Caterina), anche se non si è vissuti nella sua generazione. Dopo l'errore del concorrente, sui social il pubblico si è scatenato a commentare quell'errore imperdonabile. "Perdono", è il commento su Twitter che fa più ridere. Beh, non si può dire che non sia azzeccato. Ma questa è sola una della tante gaffe andate in onda a L'Eredità. Non ve ne ricordate più nessuna?







Ecco qualche esempio. “Dove si trova Foggia?”. Il concorrente rispose senza esitazione così: “In Umbria…”. E ancora: “Quanti sono mille metri?” il concorrente, con cinque lauree, rispose: “Un centimetro”. “Come si chiamano gli abitanti di Potenza?”. “Forzutini”, fu la risposta del concorrente. E in ultimo: “Spazzola per pulire il parabrezza, con la L?”. Semplice, il “Tergicristalli”.

