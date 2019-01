Colpo di scena a L’Eredità: Flavio Insinna perde la pazienza coi concorrenti. L’ha fatto con ironia, certo, ma chi ha assistito a quella puntata del quiz show di Raiuno, andata in onda lo scorso 3 gennaio, sarà rimasto di stucco. E infatti i telespettatori da casa non hanno perso l’occasione di commentare l’accaduto in rete e puntare il dito contro il conduttore e la sua trasmissione. Ma non è la prima volta che Insinna si lascia andare a esternazioni che poi, inevitabilmente, gli costano aggettivi come ‘indelicato’.

Ma cosa è successo nella puntata di giovedì scorso? Perché Flavio Insinna se l’è presa (o meglio: ha preso un po’ in giro) con i concorrenti? Questi ultimi hanno avuto un attimo di smarrimento quando hanno provato, senza riuscirci, ad indovinare la parola che i suggerimenti hanno pian piano delineato. È stato a quel punto il padrone di casa, stupito e forse anche un po’ spazientito, si è un po’ ‘alterato’. (Continua dopo la foto)











Così ha esclamato, rivolgendosi a chi stava giocando in quel momento: “Così mi farete affondare la puntata!”. Attimo di gelo in studio. Sicuramente l’intento di Insinna non era quello di essere aggressivo, ma un modo per far capire ai concorrenti in difficoltà quanto in realtà la risposta da dare fosse facile. Beh, anche in questo caso il non avere peli sulla lingua di Insinna gli si è ritorto contro: il popolo della rete non gli ha perdonato nemmeno questa uscita che probabilmente voleva essere solo simpatica. (Continua dopo la foto)













Come riporta Libero, infatti, con quella battuta Insinna ha raccolto commenti poco teneri dai suoi detrattori che hanno tirato in ballo ancora una volta quella brutta storia del “nana di m***” urlato dal conduttore a una malcapitata concorrente di Affari tuoi. Episodio, questo, che come si ricorderà costò a Insinna il posto a viale Mazzini. Insomma, praticamente a ogni puntata de L’Eredità succede qualcosa, che siano gaffe dei concorrenti o uscite del padrone di casa poco gradite al popolo della rete. (Continua dopo la foto)







A proposito di gaffe: volete sapere l’ultima? Ancora (grandi) lacune di geografia. La domanda di Insinna era piuttosto semplice, anche se ricordiamo che è facile rispondere da casa mentre in studio l’emozione può giocare brutti scherzi. Comunque, questa era la domanda: “Dove si trova il monte Argentario?”. In Toscana, avrete detto subito tutti. E avreste indovinato. Ma non è andata così nella puntata del 2 gennaio scorso. Hanno risposto “Sicilia”….

