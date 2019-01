Si emoziona spesso ultimamente Gerry Scotti, che ritroviamo in tv tutti i giorni con The Wall e il venerdì sera con Chi vuol esser milionario. E proprio nell’ultima puntata del quiz show andata in onda lo scorso 28 dicembre in prima serata su Canale 5 il racconto del giovane concorrente ha commosso il mitico Gerry, che non è riuscito a trattenersi. Seduto di fronte a lui sullo sgabello, Edoardo ha dimostrato subito la sua abilità e conoscenza, tanto a indurre il conduttore a chiedergli che cosa avrebbe fatto con l’ipotetica vincita. Ed è stato proprio il quel momento che Scotti e tutto lo studio si sono emozionati.

Edoardo, 21 anni, ha rivelato che se avesse vinto una bella somma avrebbe speso parte della cifra per consentire alla nonna un’operazione alle gambe che non le permette più di essere autosufficiente. Un bel pensiero, questo, che come detto ha fatto venire gli occhi lucidi a Gerry e, sicuramente, anche ai telespettatori. Lo studio, neanche a dirlo, ha fatto al ragazzo un applauso fragoroso. (Continua dopo la foto)











Qualche giorno dopo la scena si è ripetuta a The Wall, ma ovviamente con protagonisti e racconto diversi. Anche stavolta Scotti si è emozionato, ma andiamo a scoprire cosa è successo. Dopo aver fatto gli auguri di buon anno ai presenti in studio e al pubblico da casa, Scotti ha presentato i concorrenti che nella puntata del 3 gennaio, si sono scontrati con ‘il muro’: due coniugi calabresi, lei avvocato, lui in cerca di occupazione, che nel video di presentazione hanno parlato della loro vita di coppia e detto di avere due bambini. (Continua dopo la foto)













Anche alla coppia Gerry ha fatto la domanda di rito su come avrebbe speso i soldi dell’ipotetica vittoria. A quel punto l’avvocato è scoppiata a piangere e, tra i singhiozzi, ha detto che l’intento è quello di donare una parte consistente della vincita alla ricerca. Un gesto bellissimo e di grande sensibilità, ma Gerry ha voluto vederci chiaro e ha quindi chiesto alla donna se ci fosse un motivo preciso alla base di questa decisione ammirevole. (Continua dopo la foto)







Un motivo c’è eccome e ha fatto commuovere tutto lo studio, non solo il padrone di casa. La concorrente ha spiegato di avere un figlio malato: ha un grave problema alla retina che potrebbe portare il bambino anche alla cecità. Di fronte a questa triste confessione, accompagnata da un commosso applauso del pubblico in studio, Gerry non ha potuto trattenere le lacrime.

Gerry Scotti, battuta infelice (ma involontaria) a The Wall: “Un tempismo drammaticamente perfetto”