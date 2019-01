“Che figo tuo figlio!”, “Complimenti Mara, bello come te”, “Bello davvero”, “Ammazza che bel figliuolo”, “Che bonazzo”, “Bellissimi, sembrate fidanzati non mamma e figlio!”, “Ha il tuo stesso sorriso, che bello!”. E l’elenco sarebbe ancora lungo perché lo scatto con il figlio Paolo che Mara Venier regala ai suoi follower (la ‘zia’ della tv ne conta più di un milione e trecentomila su Instagram) ha fatto davvero ‘il botto’. “Paolo” e un cuoricino rosso è la didascalia della foto da oltre 53mila like e quasi mille commenti.

Praticamente tutti di apprezzamento. Qualcuno, poi, fa notare che mamma e figlio hanno anche lo stesso sorriso. È la prima volta che la regina della domenica di Raiuno presenta al suo pubblico social il figlio Paolo, che ha subito riscosso un grande successo a giudicare dal tenore dei messaggi lasciati sotto al selfie scattato sulla spiaggia della Repubblica Domenicana dove Mara ha trascorso le feste natalizie in compagnia di tutta la sua bella famiglia. (Continua dopo la foto)











Conosciamo molto bene l’altra figlia di Mara, Elisabetta Ferracini, che abbiamo visto anche di recente a Domenica In, quando le ha fatto una sorpresa in studio. Decisamente meno esposto il suo secondogenito, Paolo appunto, che la Venier ha avuto dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi, morto a febbraio dello scorso anno dopo una lunga malattia. Paolo è nato nel 1975 e a giugno 2017 ha reso Mara nonna per la seconda volta. (Continua dopo la foto)













Era stata la stessa Venier a dare la bella notizia a mezzo social. La conduttrice aveva infatti festeggiato l’arrivo del nipotino con un post su Instagram per condividere tutta la propria felicità per la new entry in famiglia. Il piccolo si chiama Claudio e anche lui, come abbiamo visto tra i post recenti della Venier, ha trascorso le feste a Santo Domingo con lei, il marito Nicola Carraro e il resto della famiglia. (Continua dopo foto e post)







Prima dell’arrivo di Claudio, Mara aveva già provato l’emozione di diventare nonna nel 2002, quando aveva accolto tra le sue braccia Giulio, figlio della primogenita Elisabetta Ferracini, nata dall’amore con Francesco Ferracini, attore di polizieschi molto noto negli anni ’70. Mara aveva già fatto conoscere il nipotino Claudio ai suoi fan di Instagram e ora è arrivato l’ora di presentare il suo papà, Paolo. Beh, il pubblico femminile è stato davvero felice di fare la sua conoscenza.

