L’Isola dei Famosi torna in televisione. L’edizione 2019 partirà il prossimo 24 gennaio su Canale 5, al timone ci sarà sempre Alessia Marcuzzi, confermata nel corso degli anni dopo Simona Ventura (che presto arriverà in Rai). Tante le novità, dal cast dai naufraghi, passando per l’inviato e l’opinionista in studio ad affiancare la presentatrice, per la quinta volta al timone del reality.

Al momento dalla direzione del programma tv non è giunta alcuna conferma ufficiale circa i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019 ma diverse testate giornalistiche, riviste e blog hanno iniziato a diffondere qualche anticipazione su quelli che saranno i personaggi famosi che partiranno per affrontare questa avventura. Escluso il ritorno di Stefano De Martino, inviato della inviato della tredicesima edizione, i nomi più accreditati sono quelli di Lorenzo Flaherty, Valeria Marini e Francesco Facchinetti.











Tra le ultime news dell'Isola dei Famosi 2019 in questi giorni tutta l'attenzione è concentrata sul cast del reality di Canale 5, in attesa dell'ufficialità da parte della produzione, infatti, sono diversi i nomi dei possibili concorrenti del programma. Al timone del programma, per il quinto anno di fila, sarà Alessia Marcuzzi mentre a commentare le avventure e disavventure dei naufraghi nel ruolo di opinionisti, dovrebbe esserci Alba Parietti al posto di Mara Venier, impegnata nella conduzione di 'Domenica In'.













Secondo quanto rivela Spy, a partire per l'Honduras saranno certamente l'ex membro dei Pooh Riccardo Fogli, il giornalista convertito alla fede Paolo Brosio, l'argentino Jeremias Rodriguez, l'ex gatta morta del Grande Fratello, Marina La Rosa, Alvin, ex inviato del programma, l'ex flirt di Flavio Briatore, Taylor Mega, l'ex concorrente di Amici, Luca Vismara, la sosia italiana di Melania Trump e opinionista di Barbara D'Urso, Sarah Altobello e il judoka Marco Maddaloni. All'ultimo momento si sarebbe rifiutato di partire Douglas Meyer Nielsen, figlio di Brigitte. Sarebbe vicino alla firma, invece, un ex bomber di serie A e famoso playboy.







In attesa di scoprire il cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 2019 sarà poi da capire chi rivestirà il ruolo di inviato dall’Honduras. Secondo le anticipazioni di Spy quest’anno il ruolo dell’inviato potrebbe venir ricoperto da Daniele Bossari o Walter Nudo mentre in studio con Alessia Marcuzzi potremmo trovare due personaggi tv molto noti che ricopriranno il ruolo di opinionisti fissi per tutta la durata del programma.

