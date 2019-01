Carlo Freccero, il neo direttore di Rai 2, è pronto a rivoluzionare la seconda rete. Dal ritorno di Simona Ventura a quello di Daniele Luttazzi; dal nuovo talk serale di approfondimento alla chiusura (forse) di Detto fatto e I Fatti Vostri, ecco tutte le novità annunciate dal nuovo direttore di rete. Carlo Freccero ha incontrato questa mattina i giornalisti, per la prima conferenza stampa confermando tutte le attese.

Dopo essere riuscito ad ottenere i diritti di The Good Doctor, serie di grande successo andata in onda con la prima stagione proprio con Rai 1, grazie a Freccero ci sarà un secondo grande ritorno "a casa". Quello di Super Simo: "Nei talent è la numero uno, fa audience, è perfetta. Ora poi ha assunto una colorazione nuova, è diventata un po' zia di tutti". In realtà però, quello che non tutti sanno, è che la conduttrice non ha un contratto di esclusiva (il direttore ha spiegato: "Non posso permettermelo").











Quel che ancora non è dato sapere è se il destino di Ventura in Rai sarà davvero The Voice: ''Il programma deve risolvere un problema semplice: non ci sono studi a disposizione», ha dichiarato Freccero. Fino a metà marzo, infatti, il Tv2000 di Mecenate, a Milano, sarà occupato da Amadeus con Ora o mai più e realizzare il talent in studi esterni costerebbe troppo. «Non possiamo superare i 400 mila euro a puntata, altro che un milione com'è stato scritto'', ha precisato Freccero. Il quale, comunque, ha promesso che farà di tutto per risolvere la questione.













Carlo Freccero mira a conquistare anche una fascia più giovane puntando sul daytime su molte repliche, probabilmente serie tv e fiction, questo vorrebbe dire eliminare Detto fatto e un programma storico come I fatti vostri che effettivamente sarebbe più adatto a Rai Uno. "Naturalmente dobbiamo pensarci. Detto Fatto poteva andare su Rai1, Guardì anche. Sono fatti bene ma sono programmi da Rai1 e Rai2 deve essere complementare a Rai1. Domani pomeriggio faccio il piano finanziario della rete 2019, in base a quello si vedrà".







Addio, dunque, a I Fatti Vostri e Detto Fatto? Staremo a vedere. Tra le novità più rilevanti della ‘rivoluzione Freccero’, il ritorno sugli schermi di Daniele Luttazzi, dopo l’epurazione voluta da Silvio Berlusconi nel 2001 (all’epoca il comico conduceva su Raidue Satyricon, creatura proprio di Freccero). «Che servizio pubblico sarebbe sennò, senza satira? È finita l’epoca di Berlusconi ed è finita l’epoca di Renzi». Ma sul da farsi, e come, se ne riparlerà in autunno.

