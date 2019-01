La ex single di Temptation Island, Desirée Maldera, è diventata mamma. Ve la ricordate? L’abbiamo conosciuta nel docu reality di Canale 5, dove si è distinta per aver tentato Francesco Chiofalo e, di conseguenza, fatto infuriare la sua (ormai ex) fidanzata Selvaggia Roma. Desirée e Francesco sono rimasti in contatto anche dopo l’esperienza condivisa durante la trasmissione dedicata alle coppie di Canale 5 e si sono sentiti anche di recente, quando lui ha scoperto di avere un tumore al cervello.

Tra i tanti amici, volti noti e non, che hanno inviato messaggi di affetto e vicinanza all’ex protagonista di Temptation c’era anche la Maledera, che ha lasciato un pensiero tra le sue Instagram Stories appena la notizia della malattia è diventata pubblica. “Mi avete scritto in tanti. Ho letto e sentito ciò che ha detto. Gli voglio molto bene e sono sicura che andrà tutto per il meglio. Per il resto non ho voluto disturbare perché sono cose personali. Mettermi a dire poverino, poverino, per me è peggio. Se Franci ha bisogno di me o di sfogarsi sa dove sono e ha il mio numero”. (Continua dopo la foto)











Dopo l’esperienza da tentatrice a Temptation Island, Desirée ha lasciato tutti i fan a bocca aperta sfoggiando le forme premaman e il 2 gennaio scorso ha potuto finalmente abbracciare il suo primogenito, Giancarlo. È stata proprio lei a dare la lieta a notizia sui social. Dopo il parto cesareo, ha scritto: “Ragazzi è bello, è forte e sta benissimo”. Poi, in un’altra Storia, ha mostrato il visetto del neonato. Inutile dire che gli auguri degli amici e dei fan sono arrivati a pioggia dopo l’annuncio. (Continua dopo la foto)













Del papà del piccolo Giancarlo, invece, si sa poco e niente. Solo che è sconosciuto al mondo dello spettacolo, che si chiama Valerio e ha 33 anni Nei mesi scorsi, però, la bella 25enne figlia del compianto giocatore di Milan e Roma, Aldo, aveva scritto su Instagram che “sarà poco materno, ma non credo che amerò mio figlio più di quanto io ami mio marito”, lasciando presagire di essersi sposata in gran segreto. (Continua dopo foto e post)







Desirée, che nel 2014 ha anche partecipato a Miss Italia, non ha mai negato di essere ricorsa alla chirurgia estetica per aumentare la taglia del suo seno e il volume della sua bocca. Si è sottoposta a due interventi chirurgici per avere una quinta ma durante i nove mesi di gravidanza le ha creato non poche difficoltà: “Consiglio a tutte le ragazze che si vogliono fare il seno di aspettare dopo la gravidanza. Ora sono arrivata quasi a una settima e il dolore che provo è assurdo (preciso che posso allattare perché le mie sono sotto muscolo). Bellissime, ma fa male. Troppo”, aveva detto.

