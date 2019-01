Sono almeno un paio di anni che non vediamo più Sebastiano Somma in tv. L’attore, classe 1960 e originario di Castellamare di Stabia, era diventato popolare grazie alle serie televisive Rai come Sospetti (2000-2004) e Un caso di coscienza (2003-2013), dove veste i panni dell’avvocato Rocco Tasca, ma nella sua lunga carriera, dove c’è ancora oggi molto teatro, ha preso parte anche a serie e mini serie come ‘Non lasciamoci più’, ‘Madre Teresa’ e ‘Nati ieri’.

Somma ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui non nega di sentire nostalgia del piccolo schermo, che non frequenta da almeno due anni, anche se il rapporto con il pubblico è ancora forte: "Certo che mi manca la televisione – confida al magazine -, ma sono tranquillo e sicuro che qualcosa di bello arriverà. Nel frattempo sto crescendo, seminando, sono curioso di cose nuove, non resto fermo. Nella vita di un attore ci sono alti e bassi e non soffro di questo, so bene che è così. Ho ormai una mia forza e una solidità acquisite nel tempo".











L'affetto dei fan, come anticipavamo, non è mai mancato: "Ancora mi riconoscono in tanti, sento un grande affetto intorno a me. Evidentemente ho seminato bene", dice ancora Sebastiano Somma a Tv Sorrisi e Canzoni. Vorrebbe tornare in tv, lo dice a chiare lettere, ma aggiunge anche che gli piacerebbe interpretare dei ruoli in grado di narrare la sua terra, la Campania, senza incorrere nei soliti stereotipi. In particolare vorrebbe che venisse approfondito l'aspetto "magico e surreale dell'essere napoletano".













"Vorrei tornare, e tornerò, ma con progetti interessanti – continua Somma, oggi 58enne – Mi piacerebbe molto interpretare personaggi che esplorino aspetti ancora sconosciuti della mia terra, che è la Campania. Napoli è molto raccontata ultimamente, ma mi sembra che ci siano ancora troppi stereotipi, mentre non è approfondito l'aspetto magico e surreale dell'essere napoletano".







Uno dei progetti televisivi a cui è più legato è sicuramente ‘Un caso di coscienza’, la serie ideata e diretta da Luigi Perelli che è andata in onda dal 2003 al 2013 per un totale di cinque stagioni. Nella fiction, Sebastiano Somma vestiva i panni del protagonista, l’avvocato Rocco Tasca e a questo proposito l’attore ha fatto sapere che sarebbe prontissimo e felicissimo di tornare a interpretare quel personaggio: “Se mi dicessero di riprendere domani ‘Un caso di coscienza’ sarei l’uomo più felice del mondo: è una serie della quale sono stato innamorato. E lo sono ancora”. Somma è sposato con la collega Morgana Forcella dal 2004. L’anno successivo sono diventati genitori di Cristina, oggi 13enne.

