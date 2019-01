Il 2019 è cominciato alla grande è per l’attrice, diventata mamma per la prima volta. Volto storico di Un posto al sole, ha dato alla luce Raoul, il suo primo figlio, proprio a cavallo di Capodanno, come ha fatto sapere poi su Instagram, annunciando il lieto evento dalla clinica Ruesch di Napoli con una tenera foto mentre abbraccia il suo bambino. “Anno nuovo vita nuova – ha scritto nella didascalia – L’abbiamo preso in parola. Grazie 2018 per averci fatto il regalo più bello del mondo. Raoul, sei già tutta la mia vita”.

La neo mamma è la bella Ilenia Lazzarin. La Viola Bruni di Un posto al sole aveva annunciato la prima dolce attesa a settembre scorso, sempre a mezzo social. Fiera e radiosa, aveva pubblicato una foto con il pancione in primo piano per mostrare ai fan la novità più bella: “La gioia più grande nella vita. Un dono che solo divino può essere, che la natura ha voluto regalarci”, aveva scritto per essere poi sommersa da like e commenti di felicitazioni. (Continua dopo la foto)











Il mese successivo, precisamente il 27 ottobre, ha sposato il suo compagno, Roberto Palmieri, a Positano e in queste ore, la nascita di Raoul. Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa di Santa Maria Assunta e Ilenia aveva optato per un lungo abito bianco che fasciava il pancione in bella vista e una coroncina di fiori in testa. Tra gli invitati anche diversi colleghi di Un posto al sole, come Claudia Ruffo (testimone della sposa), Marina Giulia Cavalli, Patrizio Rispo e Michelangelo Tommaso. (Continua dopo la foto)













Trentasei anni, Ilenia non ha mai nascosto il suo desiderio di avere una famiglia. Poi nella sua vita è arrivato Roberto, conosciuto proprio grazie alla collega Claudia Ruffo: “La persona più pura e limpida del pianeta ma anche un pazzo scatenato, uno spirito avventuroso che mi ha sconvolto la vita. Vorrei stabilizzarmi e capire cosa posso portare avanti”, diceva l’attrice che ora con lui festeggia l’arrivo del piccolo Raoul. (Continua dopo la foto)







Viola Bruni, il suo personaggio di Un posto al sole, è già diventata mamma. Succedeva circa un anno fa ed è stata una grande emozione per lei: “Quando recitavo ero emozionata, non potevo non pensare che prima o poi al posto di quel cuscino poteva esserci un pancione vero – diceva la Lazzarin all’epoca – È una delle cose più belle che possano succedere: i figli non arrivano per tutti”. E ora è arrivato il suo primogenito, Raoul, e Ilenia è la donna più felice del pianeta.

Charlotte Casiraghi mamma dolcissima con il piccolo Balthazar: foto