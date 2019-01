Antonia Liskova è una delle attrici italiane più apprezzate e riservate della fiction e del cinema italiano. Il volto d’angelo tradisce una franchezza insolita. Un carattere severo, deciso. Si è trasferita in Italia a 18 anni, con il sogno di diventare un’attrice. In attesa di ottenere i primi ruoli importanti Antonia Liskova ha lavorato come cameriera e, grazie alla sua bellezza eterea, ha fatto anche la modella. Il grande successo è arrivato nel 2003, con la parte di Laura Gellini nella sesta stagione della fiction Rai ‘Incantesimo’.

”A diciotto anni ho lasciato la mia famiglia e mi sentivo ancora un cucciolo. – ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni – Il metro di paragone è mia figlia quattordicenne: se penso a quello che ho fatto io quando avevo solo pochi anni in più, mi sembra davvero una follia. Questo percorso mi ha reso molto forte. I miei non sono stati protettivi con noi figli proprio per abituarci a non abbassare mai la guardia nella vita”. (Continua a leggere dopo la foto)











L’attrice ha recitato nella sit-com di Italia 1, Via Zanardi 33, la serie tv Incantesimo 6, in cui è protagonista insieme a Lorenzo Ciompi, il film tv La notte di Pasquino con Nino Manfredi, Il tunnel della libertà, le miniserie di Rai Uno, Il cuore nel pozzo, I figli strappati e Caccia segreta. Nel 2012 l’esordio a teatro con ”Il gioco dell’amore e del caso” di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux. In un’intervista di Gherardo Vitali Rosati per il Corriere Fiorentino Antonia Liskova ha dichiarato: “È molto diverso rispetto al lavoro per la tv o il cinema, in teatro si torna alle origini e si prova l’emozione di parlare direttamente alle persone che stanno lì ad ascoltare. È straordinario comunicare in tempo reale con gli spettatori”. (Continua a leggere dopo la foto)













Nel 2010 Antonia Liskova è stata protagonista in coppia con Emilio Solfrizzi della seconda serie di Tutti pazzi per amore, interpretando il ruolo che precedentemente era dell’attrice Stefania Rocca. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? L’attrice è stata stata sposata con Luca, un chirurgo plastico. I due hanno avuto una figlia, Liliana, oggi adolescente, ma il loro matrimonio non ha retto. Da qualche anno impegnata con Gabriele Guidi, di professione regista e produttore teatrale. L’uomo è figlio d’arte: i suoi genitori sono infatti Catherine Spaak e Johnny Dorelli. Gabriele è il frutto del matrimonio dei due artisti, durato dal 1972 al 1978. (Continua a leggere dopo la foto)







”I miei suoceri? Ci sentiamo poco, giusto per le feste, siamo gelosi della nostra intimità” ha dichiarato lo scorso anno la Liskova al settimanale Confidenze. “È la mia gioia più grande, grazie a lui ho ricreato una famiglia felice”, ha detto parlando dell’attuale compagno. Antonia Liskova è Micaela Carta, la dirigente della squadra mobile nella fiction di Raiuno ‘Nero a metà’ con Claudio Amendola. È nata in Slovacchia, a Bojnice, il 25 marzo 1977. È alta 175 centimetri e pesa 58 chili. L’attrice è una patita del bricolage e tutti i mobili del suo appartamento di Roma sono stati disegnati o realizzati da lei.

Claudio Amendola: età, altezza, peso, moglie, figli