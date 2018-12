Il ritorno di Giampiero Galeazzi in tv, dall’amica Mara Venier a “Domenica In”, nell’ultima puntata del 2018 in onda il 30 dicembre, ha inevitabilmente acceso i riflettori su di lui, sulle sue condizioni di salute e sulla sua vita privata. Per chi si fosse perso la puntata, il giornalista 72enne, diventato famoso con il soprannome di ‘bisteccone’, per la gioia dei suoi tanti fan dopo anni di lontananza dal piccolo schermo ha raggiunto la Venier in studio. Con la zia Mara in passato ha condotto diverse edizioni di Domenica In e quando i due si sono stretti in un lungo abbraccio hanno commosso tutto il pubblico.

È successo quando Galeazzi è stato coinvolto dalla Venier nella lettura dell'oroscopo. Arrivato il turno del suo segno, il Toro, il giornalista ha detto queste parole che hanno toccato l'animo di tutti: "Sono contento di quello che ho fatto nella vita, ora mi manca da fare bene gli ultimi 50 metri". Ovviamente si riferiva al suo stato di salute e Mara a quel punto lo ha incoraggiato dicendo che gli mancano più di 50 metri. Lo ha poi abbracciato e gli ha detto di volergli bene.











È apparso sorridente Galeazzi, ma anche provato dalla malattia che lo costringe a una sedia a rotelle. Non è entrato nei dettagli, ma quando ieri è balzato in cima tra le tendenze del web sono circolate molte domande e ipotesi sulla sua malattia. Tra le indiscrezioni più verosimili quella secondo cui il famoso conduttore storico di 90esimo minuto sarebbe affetto dal morbo di Parkinson, malattia che lo avrebbe colpito già da tempo.













Da quando il pubblico l'ha rivisto in tv, grande curiosità anche sulla vita privata del giornalista classe 1946 che ha due figli, Susanna e Gianluca. Susanna, che ha reso Giampiero nonno della piccola Greta, non è affatto una sconosciuta. Anzi, molti di voi la conoscono benissimo. Nata nel 1978, la figlia del mitico 'bisteccone' è una giornalista come papà. Come lui ha condotto il telegiornale sportivo per SkyTg24 e ha collaborato con Kataweb e "L'Espresso". Dal 2006 è entrata a far parte del Tg5 e della redazione di "Verissimo": incarichi che ricopre tutt'oggi.







Susanna Galeazzi ha curato molte interviste per il Tg5 a personaggi della scena nazionale e internazionale, ma si occupa anche di cronaca, esteri e moda. È una dei "mezzo-busto" del Tg5 ed è stata anche inviata a Parigi nei giorni dell'attacco terroristico al Bataclan. Come detto, ha una figlia, Greta, che mostra spesso su Instagram. In una foto di marzo scorso, in occasione della festa del papà, con loro c'è anche il nonno e Susanna la commenta così: "Auguri al mio gigante buono" .

