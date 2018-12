Da questa stagione Giorgio Manetti non è più un cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ma continua a essere molto amato dai fan della trasmissione di Maria De Filippi che per anni hanno seguito la tormentata storia d’amore con Gemma Galgani. Anche se non si vede più in tv, il Gabbiano continua a far parlare di sé, tanto che molti sperano di vederlo presto nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il cast è completo ma top secret e da settimane circola il rumor secondo cui Giorgio sarebbe uno dei naufraghi.

Il reality di Alessia Marcuzzi partirà il prossimo 24 gennaio e non ci sono ancora certezze sui naufraghi vip in partenza, ma le parole di Anna Tedesco, ex dama e amica di Manetti, hanno gettato altra benzina sul fuoco sull’eventuale partecipazione di lui. “Mi piacerebbe vivere questa avventura con Giorgio, potrei essere la Pamela Anderson italiana! Non so però che cosa potrebbe accadere tra noi sull’Isola perché, come dice mia mamma, la paglia vicino al fuoco prima o poi brucia”, ha detto la Tedesco. (Continua dopo la foto)











Manetti, però, giorni fa aveva fatto capire di non essere affatto in partenza per l’Honduras. “Ah sì? Si riferisce a me? Dell’Isola non so niente – ha detto Giorgio -, ne parlano tutti fuorché quelli che dovrebbero contattarmi. Se andrò ben venga, mi farebbe piacere, sarebbe una bella esperienza”. Manca poco per sciogliere il nodo della partecipazione di Giorgio (e Anna) all’Isola 2019, ma nel frattempo, nonostante lui sia fidanzato con una donna che ha conosciuto anche la Tedesco, il gossip impazza per via di alcune foto dei due ex volti di Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)













Giorgio e Anna non hanno mai negato di essere molto amici e questo rapporto in passato ha creato non poca diffidenza a Uomini e Donne. Soprattutto da parte di Gianni Sperti, convinto di una loro relazione segreta. Insinuazioni sempre negate da entrambi che hanno persino spinto Anna a lasciare il parterre femminile del trono over. Poi Giorgio l’ha seguita, ma per altri motivi. Ora che sono entrambi fuori, continuano a frequentarsi lontano dalle telecamere dimostrando a tutti che la loro è un’amicizia sincera, al punto che Anna ha già conosciuto la nuova compagna di Giorgio. (Continua dopo le foto)







Cosa è successo adesso? I due ex volti del trono over hanno trascorso una serata insieme, anche in compagnia di altri amici, e le foto apparse tra le Storie della Tedesco hanno subito innescato il gossip. Ai fan di Uomini e Donne sono bastati due scatti di Manetti e la Tedesco per far scattare le domande come ‘Giorgio e Anna continuano a vedersi perché stanno insieme?’ e ‘Sono una coppia?’. Eppure non erano soli alla cena e, oltretutto, lui è impegnato al momento. Insomma, in tutta probabilità non c’è nulla tra loro, queste foto non sembrano rivelare altro se non una frequentazione che i diretti interessati non hanno mai negato. Ma sapete come viaggia alla velocità della luce il gossip…

