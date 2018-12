Lacrime di commozione a Domenica In. Dopo anni di assenza dal piccolo schermo, ospite di Mara Venier, è riapparso in televisione Giampiero Galeazzi, da tutti conosciuto come “bisteccone”. Giampiero Galezzi è ancora sorridente ma è apparso provato dalla malattia, in sedia a rotelle. Lui e la Venier si sono scambiati un caloroso abbraccio, abbraccio che ha messo in evidenza tutto l’affetto reciproco dei due.

Mara Venier ha coinvolto l’amico e collega nella lettura dell’oroscopo e quando si è arrivati a parlare del suo segno zodiacale, il toro, Giampiero ha detto queste parole che hanno toccato l’animo di tutti: “Sono contento di quello che ho fatto nella vita, ora mi manca da fare bene gli ultimi 50 metri”. Ovviamente Giampiero Galeazzi si riferiva al suo stato di salute. La Venier, però, è intervenuta e lo ha incoraggiato dicendo che gli mancano più di 50 metri. A quel punto i due si sono abbracciati forte e si sono detti di volersi bene. Un momento davvero emozionante. Continua a leggere dopo la foto











Galeazzi e la Venier hanno condotto insieme varie edizioni di Domenica In. Ed è stato proprio durante la loro collaborazione che è nato il soprannome “bisteccone”. Da qualche anno il conduttore televisivo, nelle sue rare apparizioni televisive, è apparso malato. Ma non ha mai voluto parlare delle sue condizioni. Giampiero Galeazzi è molto amato dal pubblico televisivo, soprattutto da quello sportivo. Come dimenticare le sue telecronache dei fratelli Abbagnale durante le gare di canottaggio? Continua a leggere dopo la foto













Nella sua voce c’era tutta la passione di un uomo che amava profondamente quel che faceva. Passione che era in grado di trasmettere al pubblico che lo seguiva. Si può dire che se i canottieri italiani sono conosciuti dal pubblico, il merito è proprio di Giampiero Galeazzi e delle sue telecronache. Famoso anche per le sue telecronache nel tennis con Adriano Panatta e per i suoi servizi calcistici alla Domencia Sportiva. Continua a leggere dopo la foto





Oggi Giampiero Galeazzi ha 72 anni e non se la passa un granché. Nonostante ciò, a Domenica In, è apparso sorridente e con lo stesso spirito di un tempo. Il pubblico in studio e quello a casa è stato felice di rivederlo. Speriamo che la vita gli riservi tempo e salute.

