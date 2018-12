Sergio Friscia ha sempre perseguito il sogno di diventare un artista affermato e a tutto tondo, cosa che è riuscito pienamente a fare con il suo talento di caricaturista e di comico. Diplomatosi al liceo linguistico, dopo aver frequentato l’ISEF di Palermo per due anni, Sergio Friscia si trasferisce a Roma dove inizia la sua carriera artistica. Nel 1986 inizia come disc jockey in alcune discoteche della sua città e dal 1989 fa l’animatore turistico nei villaggi turistici e in seguito lavora come conduttore radiofonico in radio regionali.

Nel 1990 Sergio Friscia inizia a lavorare su emittenti televisive locali siciliane, conducendo L'Imitati Network e Belli Sodi, due programmi comici di varietà. Nel 1995 partecipa come concorrente al programma La sai l'ultima?, in onda su Canale 5. Nel 1997 Sergio Friscia entra a far parte dei comici di Macao, in onda su Rai 2, con i personaggi "Lollo il flesciato", "Il Signor Di Giovanni del settimo piano" e "Calogero d'Agrigento".











Sergio Friscia ha fatto parte del cast de Il capo dei capi in onda su Canale 5, Le ali, in onda su Rai 1 e Squadra antimafia – Palermo oggi, in onda su Canale 5, interpretando nelle prime due stagioni Nardo Abate, fratello maggiore di Rosy. Il 20 settembre 2014 Sergio Friscia co-conduce in diretta nel fine settimana di Rai 2 il programma di Michele Guardì Mezzogiorno in famiglia, al fianco di Amadeus e di Alessia Ventura. Pratica svariati sport: è istruttore di karate e d'immersione subacquea. Inoltre ha giocato come attaccante nella Nazionale Calcio Attori.













Ha sempre avuto un carattere esuberante ed è stato espulso persino all'asilo nido. A Striscia la notizia imita Beppe Grillo ed è comparso anche a Made in sud facendo la parodia di Antonino Cannavacciuolo. Due suoi grandi amici sono Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con cui in alcuni scatti social è ritratto insieme. Inoltre è molto amico dei conduttori Amadeus, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Nel 2016 diventa parte della Nazionale italiana Karate Master FIJLKAM come atleta agonista e si specializza in Kumite.







Nel 2017 viene nominato Componente della Commissione Nazionale Comunicazione e Partnership della Federazione. Nello stesso anno ottiene il brevetto di Istruttore Subacqueo OWI Wase DivEducation. Sergio Friscia è nato a Palermo il 27 aprile 1971. È alto 172 centimetri e pesa 85 chili. È una persona molto riservata, non ama essere al centro del gossip e non frequenta la vita mondana. Non sappiamo se ha una moglie o una fidanzata, sicuramente non ha figli.

