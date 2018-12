Di Samanta Togni, maestra di Ballando con le stelle, si sa veramente tutto. È certamente tra le più talentuose ballerine in circolazione ed è anche molto apprezzata dal pubblico. Figlia d’arte, i suoi genitori per anni sono stati ballerini di fama internazionale, Samanta inizia a danzare giovanissima e, all’età di tredici anni, ottiene la finale al Blackpool Dance Festival, uno dei più prestigiosi e antichi concorsi nell’ambito di questa disciplina.

Si trasferisce a Miami, lì incontra Maksmi Chmercovsky con il quale vince il premio coppia di Ballo USA molto ambito. È stata anche campionessa al Miami Open Under 21. Nel 2005, tornata in Italia, affianca Fabrizio Frizzi nella sua prima edizione di Ballando con le stelle. Viene confermata anche nella stagione seguente e, nel 2006 a coppia con il comico napoletano Biagio Izzo. (Continua a leggere dopo la foto)











Samanta Togni è riuscita a far breccia nel cuore dei telespettatori soprattutto nell’edizione 2016, quando ha trionfato con Iago Garcia, attore di Una vita e del Segreto. Nel mese di marzo del 2017 sul web si diffonde la notizia di un presunto flirt con Antonio Palmese, notizia smentita dalla stessa Samanta che, sui suoi social, ha postato le foto in compagnia del suo fidanzato, l’ex calciatore Christian Panucci. I due si sono conosciuti proprio nella trasmissione di Ballando con le Stelle ma l’amore è arrivato nel tempo, quando Christian è diventato allenatore della Ternana. (Continua a leggere dopo la foto)













All’età di 20 anni si è sposata con Mirko, padre di suo figlio Edoardo; dopo la separazione Samanta Togni ha avuto altre relazioni; è stata con Daniele Mai, con l’ex calciatore Stefano Bettarini e con lo scrittore e produttore Nicola. Partecipa al talent di Milly Carlucci, Ballando on the road, ma nella veste di inviata e non di ballerina. Con questo programma si sposta in vari luoghi dell’Italia e incontra i concorrenti in gara. (Continua a leggere dopo le foto)







Nel 2015 ha partecipato come soubrette alla trasmissione Effetto Estate su Rai Uno, ha un figlio che ha 14 anni, nato nel 2002 che si chiama Edoardo e frequenta il primo anno del Liceo Scientifico e ha una passione innata per la chitarra. Nel 2016 è stata protagonista del video della canzone Rinascendo di Valerio Scanu, in cui la Samanta balla, appunto, con Valerio. Samanta Ogni è alta 1,72 circa e pesa 52 chili. È nata a Terni, il 21 aprile 1981.

Denny Mendez oggi, ecco che fine ha fatto la Miss Italia 1996