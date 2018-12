Era il 14 settembre del 2000 e quella data segnò la nascita del primo reality show nella storia della tv italiana: su Canale 5 andava in onda il Grande Fratello 1. I 10 concorrenti restarono nella casa per 99 giorni e il montepremi di 250 mila euro fu vinto da Cristina Plevani. Importato dal format Endemol olandese Big Brother, il programma prevedeva di rinchiudere in una casa per 99 giorni un gruppo di dieci persone comuni che non si conoscevano, la cui convivenza veniva spiata costantemente dalle telecamere, dai microfoni e, quindi, dal pubblico, che a sua volta decideva attraverso il televoto chi bocciare e chi mandare avanti nel prosieguo del gioco.

I confronti, i discorsi, le relazioni e tutto ciò che accadeva all'interno della casa poteva essere seguito su più fronti: era infatti disponibile la diretta costante per tutta la durata del gioco su Stream TV, mentre alcune strisce contenenti i fatti salienti venivano trasmesse in vari orari su Canale 5. Il successo di questa edizione, sommersa anche dalle critiche, ha aperto la strada ad un genere televisivo così controverso qual è quello del reality show, che ha fortemente mutato l'intero costume e l'intera società televisiva e non dell'Italia. L'edizione è stata vinta da Cristina Plevani, giovane bagnina bresciana che ha avuto una relazione all'interno della casa con Pietro Taricone.











Tra i concorrenti della prima edizione c'era Maria Antonietta Tilocca. Classificata quinta, la 'piccola' sarda si era trovata catapultata in pochi mesi da Alghero alla popolarità del Grande Fratello, si era trovata spiazzata ad affrontare il successo. Aveva cercato di rimanere con i piedi ben piantati in terra. Ma, come detto da lei in un'intervista, non era stato facile. Di lei, in quei cento giorni della prima edizione del reality show di Canale 5,nel 2000, si ricordano la capacità di andare d'accordo con tutti, la simpatia e la grande dolcezza. E la sua bravura nel far di conto.













"È cosi. Avevo una buona dose di diplomazia e la usavo per risolvere le liti che scoppiavano tra gli altri concorrenti: da Sergio Volpini, a Marina La Rosa, da Salvo Veneziano a Cristina Plevani, da Lorenzo Battistello a Pietro Taricone. In fondo avevo semplicemente seguito il consiglio di mio padre. Al telefono, il giorno prima di entrare nella Casa, si era raccomandato. " Sii te stessa e vedrai che in questo modo piacerai al pubblico". Dopo l'esperienza in televisione Maria Antonietta è tornata alla vita di tutti i giorni. 'Sono semplicemente tornata ad essere una persona normale che fa una vita simile a quella di tanti altri: lavoro, vado alla posta a pagare le bollette, sogno di diventare madre', ha raccontato la pittrice algherese.







“Appena varcata la porta rossa del Grande Fratello, mio padre mi venne incontro per abbracciarmi. Intorno, c’erano fan scatenati che scandivano il mio nome, indossando una maglietta con il mio volto. Credevo fosse tutto preparato dagli organizzatori del Grande Fratello. Ma non era cosi: era tutto vero, tutto spontaneo. A quel punto mi resi conto che in cento giorni, noi concorrenti del Grande fratello, eravamo diventati delle celebrità”. Oggi Maria Antonietta ha 43 anni (portati benissimo visto che è rimasta uguale a quella che eravamo abituati a vedere in tv) vive ad Alghero insieme al suo compagno e non ha figli. Continua a dipingere e a occuparsi di arte.

