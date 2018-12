Lutto per Paolo Bonolis e per gli affezionati del programma ‘Avanti un altro’, Michele Volpe, detto “Michelone“, è morto nella notte scorsa. Si è spento a 47 anni nella casa in cui viveva con il figlio Manuel e con la madre. Secondo quanto riportato dal quotidiano online ‘Terni in rete’, che ha dato la notizia della sua morte, la causa del decesso sarebbe da attribuire all’eccessiva stazza del suo corpo.

Da quando era arrivato a pesare intorno ai 200 chili, le sue condizioni di salute erano peggiorate di molto, in quanto aveva cominciato anche a soffrire di intense crisi respiratorie. Impossibile non riconoscerlo per via della sua corporatura e dell'immancabile codino, che, tra l'altro, non sono passati inosservati in televisione. Abituale frequentatore delle palestre, aveva dovuto rallentare di molto gli allenamenti dopo un brutto incidente stradale che gli aveva procurato problemi seri a un piede.











Da lì il suo peso ha iniziato ad aumentare a dismisura, fino ad arrivare a pesare 200 chili. Peso che, di conseguenza, gli ha creato diversi scompensi a livello respiratorio. Michelone aveva tentato, con poca fortuna, la via della televisione. Aveva partecipato come comparsa a qualche episodio di "Distretto di polizia" e "Codice rosso", altra serie tv, con Pietro Taricone. Di recente era stato ospite di "Avanti un altro", il preserale di Paolo Bonolis, per il quale si era prestato a fare il valletto.













I funerali di Michele Volpe si svolgeranno sabato 29 dicembre, alle ore 15, nella chiesa di Sant'Antonio di Terni. L' insufficienza respiratoria è l'incapacità del sistema respiratorio (e non del solo polmone) di assicurare un adeguato scambio gassoso, sotto sforzo o a riposo. È una sindrome caratterizzata dalla caduta dei livelli di ossigeno nel sangue arterioso (ipossiemia), che può associarsi a un aumento dei valori di anidride carbonica(ipercapnia). Il livello di PaO2 (pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso) sotto il quale si parla di insufficienza respiratoria è 60 mmHg.







Questo limite è stato scelto perché è strettamente legato al punto critico sulla curva di dissociazione dell’emoglobina, sotto il quale la curva diventa più ripida e bastano piccoli cambiamenti di PaO2 per far variare grandemente il contenuto di ossigeno nel sangue. Allo stesso modo, per convenzione, è stato scelto per l’ipercapnia il limite di 45 mmHg di PaCO2.

