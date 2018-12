Maria De Filippi da qualche anno ha scoperto l’amore per lo sci. Eppure, è già diventata regina delle nevi. Come in tutto ciò che fa, Maria De Filippi si è messa d’impegno per diventare una sciatrice provetta. Eccola, mentre trascorre alcuni giorni a Courmayeur, insieme al fratello e ad alcuni amici. Maria De Filippi, che qualche anno fa ha anche casa a Courmayeur, meta amatissima dei vip, da vera sportiva si applica con tenacia: ogni mattina alle otto è già in pista.

Le ultime foto che la vedono protagonista delle sciate sono state pubblicate dal settimanale Chi. La conduttrice Mediaset pare si sia voluta godere questa piccola pausa prima di tornare a pieno regime a lavoro all'anno nuovo. Una veste insolita: tuta da sci rosso fuoco, occhialoni e sci ai piedi, la mitica conduttrice si diverte sulla pista.











Maria De Filippi appare sempre in ottima forma sul piccolo schermo malgrado gli anni avanzino anche per la nota conduttrice televisiva di Canale 5. La moglie di Maurizio Costanzo, a cinquantasei anni suonati, ha recentemente risposto alle curiosità del suo pubblico svelando il segreto che adotta per mantenersi in forma. La conduttrice non segue alcuna dieta alimentare ma ha confessato di evitare alcuni cibi e bevande. Inoltre la sua vita privata la vede impegnata in vari hobby tra cui lo sport.













"Non seguo diete particolari ma sto soltanto attenta a non mangiare cibi che mi facciano trasformare in un baule. Mangio la pasta ma non tutti giorni, ma non mangio il pane. Mi ritengo anche fortunata perché non bevo bevande alcoliche e non impazzisco per i dolci. Questo mi permette di rendere tutto più semplice". Oltre allo sci, la De Filippi ama giocare a tennis: "Mi mantengo in forma giocando a tennis che è la mia passione", ha detto la conduttrice in una recente intervista rilasciata al settimanale 'Di Più".







Il 2019 – Per il nuovo anno Maria De Filippi ha in in serbo diverse sorprese per il suo pubblico. Dal momento che buona parte del successo di Maria De Filippi si spiega con la sua voglia di non accomodarsi mai sugli allori, potrebbe essere in arrivo una colossale novità per il programma. Stando a quanto riportato da “Chi“, infatti, la moglie di Maurizio Costanzo starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di un Uomini e Donne serale. Al momento si tratta di una semplice indiscrezione, per quanto è molto autorevole in materia la rivista che l’ha lanciata.

