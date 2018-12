Bollori al telegiornale. L’annunciatrice è praticamente nuda e il pubblico resta scioccato. Il punto è che, nella televisione di cui vi stiamo per parlare, tutti i telegiornali sono così. E il pubblico esulta. Ma di che televisione stiamo parlando? Parliamo di una televisione privata albanese che ha scelto un modo “particolare” per presentare il tg al pubblico.

Le conduttrici, infatti, sono praticamente seminude. E sono tutte "svestite" allo stesso modo: hanno una giacca e sotto nulla. Ma come è possibile una cosa del genere? Dal canale spiegano le loro ragioni: "lo spettatore ha bisogno di ricevere notizie con le presentatrici senza vestiti per mettere a nudo la notizia". Ma garantiscono che non c'è nulla di sessuale nella loro decisione. Anche se non si direbbe… L'Associazione dei giornalisti albanesi sostiene che apparire senza vestiti "non può risolvere il problema dei media in Albania e non aumenta le viste". Avranno ragione loro?











Il canale che ha fatto questa scelta azzardata è Ziarr che trasmette notiziari con "un approccio alla verità", dicono i dirigenti. "In Albania, dove le notizie vengono manipolate da funzionari politici, lo spettatore ha bisogno di un canale che offra la notizia così com'è cioè nuda", ha spiegato il proprietario del canale, Drishti. In pratica si tratta di una provocazione contro chi manipola la verità. E Drishti è convinto di aver fatto la scelta giusta.













I numeri del suo canale, infatti, dopo quella mossa, sono aumentati. Secondo lui si tratta di un "gesto simbolico" per presentare la notizia reale, e ammette che è anche "una buona pubblicità". Prossimi obiettivi: trasmettere notizie "seminude" in inglese e francese. "Ho lavorato per cinque anni in una canale locale e non ero conosciuta", ha detto l'informatrice 24enne, Greta Hoshai. Ora, dopo soli 3 mesi, è una star della tv albanese.







“I miei vestiti non sono cosi nella sua vita quotidiana. Li indosso solo per le notizie in televisione” ha detto. Anche la sua collega, la studentessa 21enne Enki Brachag, è famosissima. Ma Greta ha deciso comunque di lasciare il tg per dedicarsi al suo sogno che è quello di fare la modella. Dei commenti negativi della gente? A Greta non importa, a lei importa di realizzare il suo sogno.

