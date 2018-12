Tra poco Alessia Marcuzzi tornerà in tv con una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il cast di naufraghi, come ha svelato la stessa conduttrice, recentemente ospite di CR4-La Repubblica delle Donne, ma ancora top secret. Non sono ancora stati resi noti i concorrenti, ma stando ai rumors dovrebbero sbarcare in Honduras Grecia Colmenares, Riccardo Fogli, Wanda Fisher, Kaspar Capparoni, Alvin, Fariba Therani, Akash Kummar, Taylor Mega e Giorgio Manetti.

Come già successo lo scorso anno, poi, anche nell’edizione 2019 ci sarà un naufrago Nip (ricordate Franco Terlizzi?). Verrà scelto tramite il format web Saranno Isolani, che partirà su Mediaset Play dal prossimo 8 gennaio. A condurlo ci sarà Filippo Nardi, naufrago dell’Isola 2017 e tra gli aspiranti concorrenti troviamo Giorgia, John, Lucia, Mario, Chiara, Salvo, Eleonora, Yuri, Alice, Mirko. Anche il nome dell’inviato dall’Honduras è ancora incerto. (Continua dopo la foto)











Dopo Stefano De Martino, circolano i nomi più disparati: da Kabir Bedi a Daniele Bossari. E qualcuno sostiene persino Walter Nudo, che ha da poco vinto il terzo Grande Fratello Vip. Chi la spunterà? Lo sapremo presto, sicuramente prima del 24 gennaio, quando partirà la trasmissione. Manca meno di un mese e nell’attesa la Marcuzzi è volata alle Maldive per aspettare l’arrivo del nuovo anno insieme alla sua bella famiglia allargata. (Continua dopo la foto)













Dopo il Natale anticipato in casa Facchinetti con il marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia e i festeggiamenti a casa Inzaghi, la conduttrice romana è volata al caldo. Con lei il marito Paolo e la piccola Mia, ma la compagnia non è finita qui: ci sono anche l’ex, Francesco, la moglie Wilma Helena Faissol e la figlia di quest’ultima, Lollie. Sole, sabbia, acqua cristallina, temperature tropicali. E Instagram a portata di mano. La bella Alessia non dimentica infatti di aggiornare i suoi follower, a cui regala scatti della location paradisiaca e non solo… (Continua dopo foto e post)







La Marcuzzi ha anche colto l’occasione per farsi immortalare in costume, dando prova del fatto che a 46 anni vanta ancora una forma fisica da urlo. In una Storia è apparsa così: di spalle, con indosso un costume intero color senape che le fascia la silhouette impeccabile e che evidenzia le gambe lunghe e il lato B sodo e perfetto. Della serie: 46 anni solo sulla carta. Inutile dire che l’immagine ha mandato in tilt i suoi fan. Pazzesca Alessia, 10 e lode.

Alessia Marcuzzi, il video (privatissimo) delle nozze mai visto finora. Fan impazziti