Tra gli ultimi ospiti di Caterina Balivo anche Marcello Cirillo. Il conduttore televisivo, è intervenuto il 27 dicembre a “Vieni da me”, lo show pomeridiano di Rai Uno, e ha accettato di partecipare al “gioco delle emoticon”. Come funziona? In pratica si deve attribuire uno smile a diversi personaggi della tv e Cirillo è stato anche interrogato dalla padrona di casa in merito alla discussione che è avvenuta con Giancarlo Magalli. Ricordate? Tutto è iniziato a maggio scorso con un semplice post di arrivederci pubblicato sulla pagina Facebook della trasmissione. “Il cast de #ifattivostri vi saluta e vi ringrazia per averci seguito con tanto affetto! Appuntamento a settembre con la nuova edizione!”.

Sotto a questo messaggio, però, hanno iniziato ad intervenire i fan e alcuni hanno espresso il loro disappunto su vari cambiamenti, tra cui l’abbandono di Cirillo. In particolare, una signora aveva scritto: “Io ho chiuso con I Fatti Vostri!!!! Senza Marcello non ha più senso vederlo!!! Addio!!!”. E tra le tante risposte era arrivata anche quella di Giancarlo Magalli che con un lapidario “ciao” chiudeva la conversazione. (Continua dopo la foto)











Apriti cielo! Magalli è poi intervenuto di nuovo con un lungo post spiegando che la signora rendeva giusto merito al collega, ma offendeva il lavoro di tutti gli altri. Quindi la risposta seccata di Cirillo a Magalli, sempre a mezzo social, in cui si leggeva “Prima di sparare… pensa!” e anche come il conduttore avesse perso “il senso della verità” con quella risposta alla telespettatrice: “Una signora ieri ha scritto che non essendoci più io nella prossima stagione non avrebbe più visto I Fatti Vostri, tu hai risposto prima con un simpatico ‘ciao’ e poi, scrivendo che questa cosa era offensiva per il lavoro degli altri, perché io faccio solo ‘tre minuti’ di canzone. E qui che io penso tu abbia veramente perso il senso della verità”. (Continua dopo la foto)













Lo sfogo di Crillo ha poi scatenato la reazione di Giancarlo Magalli, che ha subito spiegato attraverso il suo profilo Facebook che lui ha provato a calmare i toni, mentre “qualcuno ha tirato il sasso nell’alveare e si è defilato”. Insomma, dopo il litigio con Adriana Volpe, anche tra Magalli e Cirillo sono venuti fuori certi altarini. A proposito di Adriana Volpe: è con lei che Cirillo ha cominciato il gioco delle emoticon dalla Balivo. Adriana e Marcello hanno condiviso l’esperienza a Pechino Express e di lei ha detto scherzando: “Non tutti sanno che io ho dormito con lei”. Poi le ha dedicato l’emoticon con due bicchieri di champagne. (Continua dopo la foto)







Quindi Caterina Balivo è passata all’argomento decisamente più caldo: l’emoticon e il commento di Cirillo per Giancarlo Magalli. “Abbiamo lavorato insieme per 20 anni – ha commentato Cirillo – Com’è stato il Natale senza quel programma? Quando credi di aver toccato il fondo e sei a terra inizia una nuova vita e questo è quello che è successo a me. Io e Magalli ci siamo parlati attraverso i social. Lo sanno tutti che è un po’ cattivello, non lo dico io…”. Dunque, dopo una breve riflessione, Cirillo ha scelto quella con il significato di “cattivo”.

