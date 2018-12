Avevate per caso nostalgia delle gaffe a L’Eredità? Vi accontentiamo subito, perché al quiz show del preserale di Raiuno i concorrenti non si fanno mancare niente, nemmeno durante le feste di Natale. Una premessa, anche per i poveri malcapitati che con i loro errori madornali finiscono poi in pasto alla rete, è d’obbligo: siamo tutti bravi a rispondere in maniera corretta da casa, comodamente seduti sul divano e senza pressioni. In studio, con le telecamere puntate e la consapevolezza di essere giudicati da milioni di telespettatori, è tutta un’altra cosa.

Facile, facilissimo, farsi prendere dall'emozione e magari sbagliare la domanda più elementare del mondo. È già successo infinite volte nel programma quest'anno affidato a Flavio Insinna, ma anche in altri quiz show, come quelli presentati sulle reti della concorrenza da Gerry Scotti. Sarà stato tradito dall'emozione il concorrente dell'Eredità che l'altra sera ha detto Postuni anziché Ostuni?











La domanda era tutt'altro che impossibile. Si parlava della Puglia e lui avrebbe dovuto rispondere Ostuni, ma si deve essere confuso e dopo un po' ha detto Postuni, perdendo tutto per colpa di una 'p' di troppo (chissà come gli è venuto in mente 'Postuni'…). Una risposta che ha scatenato l'ironia degli utenti della rete: "Semmai quelli sono i 'postumi' della sbronza" ha scritto qualcuno. Ma questa non è certo l'unica gaffe che abbiamo visto a L'Eredità, né la più "scandalosa".













Indimenticabile lo scivolone di chi ha risposto "Un centimetro" alla domanda "Quanti sono mille metri?". L'elenco sarebbe lunghissimo, ma concediamoci un altro amarcord: Insinna richiedeva di nominare quello che, in ordine alfabetico, è il primo capoluogo di provincia del Piemonte. La risposta? "Aosta". Okay per la "a", peccato perché che Aosta non si trovi in Piemonte ma, verrebbe da sé, in Valle d'Aosta.







Eccoci all’ultimissima gaffe. “Sarà per la prossima volta” anche per Francesca, che ha giocato nella puntata dell’Eredità andata in onda giovedì 27 dicembre 2018. Né storia, né geografia: lo scivolone clamoroso stavolta riguarda la cucina italiana. Alla concorrente è stato chiesto quale fosse un ingrediente fondamentale per una perfetta pasta all’amatriciana. La risposta giusta era “guanciale”, ma sapete lei cosa ha detto? “Pancetta”. Sacrilegio! E infatti, oltre ad aver generato sconcerto in studio, la povera Francesca è stata letteralmente asfaltata in rete.

