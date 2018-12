Marta Flavi è tornata a fare visita a Caterina Balivo. Solo un mese fa la popolare conduttrice televisiva che i più nostalgici ricordano nel programma cult Agenzia Matrimoniale aveva ripercorso la sua vita, dalla sua adolescenza fino agli anni della maturità segnati anche dal fidanzamento poi concluso con il matrimonio durato solo un anno con Maurizio Costanzo, nel salotto pomeridiano di Vieni da me. La Flavi aveva toccato anche argomenti privati, come la mancata maternità, un desiderio che ha tentato invano di esaudire in ogni modo – “Sognavo di avere dei figli e fare la mamma, ma non sono riuscita dopo 4 operazioni, tante cure e aver perso due bambini” – e l’uomo che le sta accanto di cui però non ha voluto rivelare l’identità.

Sul matrimonio, poi, era stata categorica: "Ci pensi quando vuoi formare dei figli, avere una famiglia. Ad una certa età, il matrimonio non ha senso. Io ho una coppia, non ho bisogno del matrimonio adesso", ha confidato Marta, che del compagno ha poi svelato l'iniziale del suo nome, la P, e la sua capacità di farla sentire "eternamente fidanzata".











Nei giorni scorsi, come si diceva, Marta Flavi è tornata dalla Balivo e si è prestata al classico gioco delle torri "Cosa tieni, cosa butti" sul finire del 2018. "Sicuramente la notte di Capodanno non getterò P – ha detto continuando a mantenere segreta l'identità del fidanzato – il mio moroso è un notaio di Milano, gira molto, è spesso anche a Roma e con lui non mi annoio mai. Un altro uomo con cui non mi annoierei? Alberto Angela, un uomo molto interessante e molte donne mi capiranno", ha scherzato.













Nessun dubbio, invece, sulla scelta tra Roma e Milano: "Butto Milano, io sono romana d'adozione e quando ero piccola Milano era una brutta città, oggi è bellissima. Ma non butto l'amore, solo la città". Dopo il gioco, un momento più serio, quello dei ricordi del 2018 da buttare via: "Vorrei dimenticare lo scorso anno, un periodo molto difficile della mia vita – ha proseguito la Flavi – Mia madre stava male e poi mi ha lasciato. Sono sempre stata accanto a lei, è normale stare vicino alla propria mamma. Nonostante la sofferenza ed il dolore mi portino a fuggire, con mia madre non potevo, ma quel brutto ricordo della mia vita voglio buttarlo via".







Infine una domanda sul suo aspetto estetico: Marta Flavi ha fatto ricorso alla chirurgia? Nient’affatto, giura lei mostrando con orgoglio l’orecchio alla telecamera: “Vedete non c’è nessun lifting, mi curo e tengo in ordine usando dei prodotti, ma quando farò l’intervento vi dirò nome e cognome del chirurgo”. Poi svela alla Balivo il suo segreto e la sua età: “Non ho mai preso il sole in tutta la mia vita, da piccola piangevo quando mi portavano al mare. Ho 67 anni, nessun problema a dire la mia età, e faccio tante cose per tenermi in forma, quando ci saranno rughe e cedimenti allora mi rifarò”.

