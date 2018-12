L’indimenticata corteggiatrice di Costantino Vitagliano a Uomini e Donne, Alessandra Pierelli, ora è una moglie e madre felice (ha sposato il (giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassarri e ha avuto due figli, Daniel e Liam) ma c’è stato un momento in cui ha rischiato di morire. Era il 2003 e il tronista più famoso della trasmissione sedeva sul trono rosso di Maria De Filippi per trovare la donna della sua vita.

Alessandra Pierelli aveva fatto di tutto, nelle vesti di corteggiatrice, per conquistarlo. Prima dell’uscita dallo show, il pubblico aveva già avuto modo di affezionarsi alla semplicità della Pierelli e al suo legame con Costantino. Tuttavia, dopo un po’ di tempo insieme e la chiusura della storia d’amore, i due, sempre in televisione, non appariranno in buoni rapporti. (Continua a leggere dopo la foto)











L’ex corteggiatrice, famosa agli inizi degli anni 2000 per la sua travagliata relazione con il tronista più famoso d’Italia, ha raccontato la sua nuova vita a Caterina Balivo nella puntata di ”Vieni da me” in onda giovedì 27 dicembre. Il primo ricordo che racconta nel salotto della Balivo è lo choc dovuto alla popolarità inaspettata dopo il programma di Maria De Filippi: “All’improvviso tutti mi fermavano per una foto e un autografo, e c’era persino gente che arrivava a casa mia con i pullman – racconta la Pierelli – Una volta organizzarono un pullman, non mi ricordo se dalla Puglia o cosa, semplicemente per venirmi a salutare e darmi un bacio”. (Continua a leggere dopo la foto)













La Pierelli ha poi raccontato i suoi problemi di salute. In particolare quell’intervento di liposcultura del 2006 finito male. È stato fatto perché all’epoca l’attrice non si piaceva nel suo fisico: “La vita non puoi rischiare di perderla così“, ha ammesso di aver pensato. “Ho rischiato di morire. Mi ha salvata mia madre che, in clinica, si è accorta che c’era un problema reale che si stava trasformando in qualcosa di irreversibile. Ha chiamato l’ambulanza e poi sono arrivata al Gemelli che non smetterò mai di ringraziare”. A sorpresa, entra la madre Giulia, emozionatissima. “Lei è stata sempre al mio fianco assieme a mio papà” ricorda commossa Alessandra. (Continua a leggere dopo la foto)







Dopo quell’intervento, la Pierelli ha avuto un altro problema di salute. Una situazione già accennata a Verissimo della quale l’ex pupilla di Maria De Filippi non parla volentieri. Tanto che neppure a Vieni da me ha voluto approfondire: si è limitata a dire che ora sta bene ed è felice a Montecarlo, accanto alla sua famiglia. Negli studi di Rai 1 ricorda con affetto il comportamento quasi “ingenuo” di sua madre: “Essendo una persona semplice, faceva entrare in casa tutti e quando tornavo mi ritrovavo a fare una serata in casa mia: invitava la gente per un piatto di pasta. Io tornavo a casa dal mare e me li trovavo lì”.

